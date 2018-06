Lluniau: Gŵyl y Gelli 2018 // In pictures: Hay Festival 2018

Mae un o wyliau llenyddol mwyaf Prydain yn ei hanterth. Y ffotograffydd Aled Llywelyn sy'n rhannu ei luniau o Ŵyl y Gelli 2018 gyda Cymru Fyw.

The annual literature festival, which takes place in the small town of Hay-on-Wye in Powys, boasts a star studded line-up once again this year. Photographer Aled Llywelyn shared his images of Hay Festival 2018 with BBC Cymru Fyw.

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Roedd David Walliams yn dathlu 10 mlynedd fel awdur // David Walliams talks about the 10 year anniversary of his writing career

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Dychmygwch y byd // Imagine the world

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Germaine Greer yn darlithio ar y testun sensitif o dreisio // Germaine Greer discusses the sensitive issue of rape

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Margaret Atwood, awdures y llyfr 'The Handmaid's Tale' // Margaret Atwood, author of The Handmaid's Tale, is followed by handmaids from her famous book

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Ymgolli yn Y Gelli // Immersed in the moment

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Yr anturiaethwr Bear Grylls yn rhoi cyngor ar sut i aros yn fyw // Bear Grylls on 'How to Stay Alive'

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Mae'r Gelli Gandryll yn Sir Frycheiniog yn enwog am ei siopau lyfrau // Hay-on-Wye in Powys, Wales is famous for its abundance of book stores

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Yr awdures Judith Kerr yn darllen o'i chlasur 'The Tiger Who Came to Tea' // 50 years since its publication, author Judith Kerr reads from her classic The Tiger Who Came to Tea

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Darllen yn yr haul mewn gŵyl lenyddol - byw'r freuddwyd // Living the dream

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Yr Ysgrifennydd Brexit, David Davis, yn mynychu'r sesiwn 'Saving Britain' // Brexit Secretary David Davis attends Will Hutton and Andrew Adonis' talk on the subject of Saving Britain

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Yr awdures, colofnydd a chyflwynydd Gemma Cairney // The author, columnist and presenter Gemma Cairney

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Mae'r dyn yma i weld yn fodlon iawn gyda'i lyfr // He seems happy with his book

Image copyright Aled Llywelyn Image caption Mae'r Fonesig Jacqueline Wilson wedi ysgrifennu dros 100 o lyfrau // Dame Jacqueline Wilson explains how she started her career as an author

Mae Gŵyl y Gelli 2018 yn parhau tan ddydd Sul, 3 Mehefin. // Hay Festival 2018 runs until Sunday, 3 June.

