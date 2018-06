Rhai o'r golygfeydd ar y Maes ar ail ddiwrnod Eisteddfod yr Urdd 2018 yn Llanelwedd.

The Brecon and Radnorshire Urdd National Eisteddfod is in full flow. Here are some of the highlights from the second day.

Image caption Pan dyw'r plant ddim ar y trampolins, mae'n gyfle i'r staff gael tro // When the kids aren't around the staff have a quick go on the trampoline

Image caption Cystadleuwyr medal y dysgwyr: Rebecca Morgan, Jessica Harvey, Alys Williams a Jonas Rajan // The contestants in the Welsh learner competition: Rebecca Morgan, Jessica Harvey, Alys Williams and Jonas Rajan

Image caption Llywydd y dydd heddiw, Steve Hughson // Today's President, Steve Hughson

Image caption Plîs peidiwch â thrio hyn adref gyda phlatiau gorau Mam a Dad! // Not to be tried at home with Mum and Dad's best crockery!

Image caption Does dim dal pwy welwch chi'n cerdded drwy'r dorf! 'Sgwn i am beth mae Rhys Meirion yn chwilio? // A number of familiar faces on the Maes, like the tenor Rhys Meirion

Image caption Mae'n bwysig cael hoe i ddal lan gyda'ch negeseuon weithiau // A time to lie back and enjoy the sun

Image caption Oes gwersi ukelele 'heavy metal' yn cael eu cynnal heddiw ar y Maes? // Heavy metal ukelele lessons on the Maes?

Image caption Plant Ysgol Gynradd Llanrug yn perfformio yng nghystadleuaeth llefaru blwyddyn 6 a iau // Members of Llanrug primary school competing on the stage of the pavilion this afternoon

Image caption Mae'n bwysig cael trefn, bob amser // In orderly fashion