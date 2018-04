Image caption Cafwyd hyd i Carl Sargeant yn farw fis Tachwedd y llynedd

Bydd Aelodau Cynulliad yn trafod cynnig ddydd Mercher yn mynnu bod adroddiad ar ryddhau gwybodaeth yn cael ei gyhoeddi.

Cafodd ymchwiliad ei gynnal yn dilyn honiadau bod gwybodaeth am ddiswyddiad Carl Sargeant y llynedd wedi ei ryddhau i'r cyfryngau.

Ond chafodd yr adroddiad terfynol ddim ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, a hynny oherwydd pryderon y gall unigolion a gymrodd ran yn yr ymchwiliad gael eu hadnabod.

Daw'r drafodaeth ar ôl i ymchwiliad i honiadau o fwlio o fewn Llywodraeth Cymru ddod i'r casgliad nad oedd Carwyn Jones wedi "camarwain" y Cynulliad.

Yn gynharach yn yr wythnos fe wnaeth y Prif Weinidog Carwyn Jones fygwth camau cyfreithiol a gofyn i Lywydd y Cynulliad, Elin Jones ohirio'r drafodaeth ddiweddaraf.

Dadl arall

Gwrthod y cais hwnnw wnaeth Ms Jones, gan ddweud nad oedd "wedi fy mherswadio gyda'r achos rydych chi wedi'i gyflwyno".

Mae'r cynnig ddydd Mercher, sydd wedi'i gyflwyno gan y Ceidwadwyr Cymreig, yn galw ar Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, Shan Morgan i ryddhau'r adroddiad.

Fe wnaeth ymchwiliad Ms Morgan ganfod "nad oedd gwybodaeth wedi ei rannu'n answyddogol o flaen llaw" am yr ad-drefnu.

Roedd yr ymchwiliad yn edrych ar a oedd gwybodaeth am ddiswyddo Mr Sargeant wedi ei ollwng o flaen llaw.

Image caption Dywedodd Andrew RT Davies bod Llywodraeth Cymru'n ceisio "tawelu'r Cynulliad" wrth geisio atal y ddadl rhag digwydd

Dywedodd Arweinydd y Tŷ, Julie James y byddai cynnwys yr adroddiad yn cael ei roi i Paul Bowen QC, sy'n ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth Mr Sargeant.

Cafodd y cyn-weinidog ei ganfod yn farw bedwar diwrnod wedi iddo gael ei ddiswyddo, a hynny yn dilyn honiadau roedd yn eu gwadu ei fod wedi ymddwyn yn amhriodol â menywod.

Mae'r gwrthbleidiau wedi mynnu y dylai'r adroddiad gael ei chyhoeddi, gydag enwau perthnasol wedi'u cuddio ble bod hynny'n berthnasol er mwyn gwarchod cyfrinachedd unigolion.

Ym mis Chwefror cafodd cynnig gan y gwrthbleidiau ar y mater ei basio wedi i'r llywodraeth ymatal, ond doedd y bleidlais ddim yn un gorfodol.

'Diffyg eglurdeb'

Yn eu cynnig newydd, mae'r Ceidwadwyr yn dweud eu bod yn "gresynu at fethiant yr Ysgrifennydd Parhaol i gydymffurfio â dymuniadau Aelodau Cynulliad".

Maen nhw hefyd yn cynnig bod y Cynulliad, dan Adran 37(1)(b) Deddf Llywodraeth Cymru 2006, "yn ei gwneud yn ofynnol bod Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru yn paratoi, at ddibenion y Cynulliad, gyda golygiadau priodol i sicrhau bod tystion yn aros yn anhysbys, adroddiad yr ymchwiliad ynghylch a oedd unrhyw dystiolaeth y rhannodd Llywodraeth Cymru wybodaeth o flaen llaw heb ganiatâd mewn perthynas â'r ad-drefnu Gweinidogol diweddar".

Image caption Dywedodd Carwyn Jones fod "ddifyg eglurdeb" gyda'r rheolau presennol

Pan gafodd y mater ei godi yn Sesiwn Holi'r Prif Weinidog yn y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd Mr Jones ei fod wedi ysgrifennu at y Llywydd oherwydd pryderon am gyfrinachedd a bod "diffyg eglurdeb" am y rheolau presennol.

"Does gen i ddim ofn yr ymchwiliad i ollwng gwybodaeth - fi wnaeth ei orchymyn," meddai'r prif weinidog.

Ychwanegodd: "Mae'n rhaid i ni warchod aelod blaenllaw o staff Llywodraeth Cymru fyddai, petai'r cynnig yn cael ei basio, yn wynebu risg o gael eu herlyn. Mae'n fater cyfreithiol o bwys difrifol."

Ond cafodd ei gyhuddo gan arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies o geisio "tawelu'r Cynulliad" a bod "uwchlaw'r gyfraith".