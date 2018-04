Mae Radha Nair-Roberts yn dod yn wreiddiol o Singapore. Fe nath hi briodi Tegid Roberts o Wrecsam a dysgu siarad Cymraeg yn rhugl. Mae ganddyn nhw ddau o blant.

A dyma i chi be ddigwyddodd cyn i Radha ddeffro un bore - y bore y newidiodd ei bywyd hi a’i theulu am byth.