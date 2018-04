Image copyright BRC Ltd. Image caption Mae'r adeilad yn rhan ganolog o ddatblygiad y Sgwâr Canolog

Bydd BBC Cymru yn cymryd rheolaeth o'i phencadlys newydd yng nghanol Caerdydd yn ddiweddarach ddydd Mawrth.

Tra bod y gwaith adeiladu wedi ei orffen, bydd hi'n cymryd tua 18 mis i osod technoleg darlledu yn yr adeilad newydd.

Y bwriad yw bod y gweithwyr cyntaf yn symud o Landaf i'r adeilad newydd erbyn diwedd 2019.

Mae'r adeilad yn rhan greiddiol o ddatblygiad y Sgwâr Canolog sy'n cynnwys swyddfeydd a siopau, ac wedi'i leoli ar hen safle orsaf fysiau Caerdydd.

'Cartref creadigol'

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, yr Arglwydd Hall fod y Sgwâr Canolog yn garreg filltir bwysig iawn o ran datblygu sector creadigol Cymru.

Ychwanegodd: "Mae'n ganolfan arbennig a fydd yn gartref creadigol i'r BBC yng Nghymru am genedlaethau i ddod.

"Ochr yn ochr â'n buddsoddiad mawr mewn rhaglenni o Gymru nawr - o Valleys Cops a Keeping Faith i Radio Cymru 2 - rwy'n credu y bydd y ganolfan newydd wych hon wir yn denu talentau creadigol newydd."

Image copyright Joanna Robbins Image caption Mae pencadlys BBC Cymru wedi bod yn Llandaf ers i'r adeilad yno agor yn 1966

Pencadlys newydd y BBC fydd yr un cyntaf o'i fath ym Mhrydain i ddefnyddio technoleg rhyngrwyd protocol ar gyfer gwaith darlledu a chynyrchiadau.

Pan fydd wedi ei orffen bydd rhai o staff S4C yn gweithio oddi yno a bydd mynediad cyson i weithwyr o'r sector cynhyrchu annibynnol.

Mae'r pencadlys newydd yn 150,000 troedfedd sgwâr - hanner maint y cyfleusterau presennol yn Llandaf ac yn llai costus fel adeilad i'w rhedeg.

'Gwireddu gweledigaeth'

Yn ôl Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies mae'r ganolfan newydd yn rhan hanfodol o foderneiddio BBC Cymru.

"Rydyn ni'n ddiolchgar dros ben i'n holl bartneriaid. Maen nhw wedi mynd gam ymhellach o'r diwrnod cyntaf un i'n helpu ni i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer y ganolfan newydd hon.

"Mae'r dirwedd gyfryngol yn newid yn gyflymach nag erioed o'r blaen - ac mae Sgwâr Canolog yn rhan hanfodol o'n strategaeth i foderneiddio ac adnewyddu BBC Cymru, a sicrhau ein bod ni'n gwasanaethu ein holl gynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru."

Mae adroddiad newydd wedi ailddatgan y bydd y ganolfan ddarlledu yn cyfrannu £1.1 biliwn i economi ardal ganolog Caerdydd yn ystod y ddegawd nesaf. Roedd hyn yn un o'r casgliadau gafodd eu gwneud yn 2015.

Dywedodd BOP Consulting, wnaeth gynhyrchu'r ddau adroddiad ar gyfer y BBC, fod hyn yn gyfystyr â 1,900 o swyddi llawn amser ac yn cynnwys y rhai fydd yn gweithio o'r pencadlys, yn ogystal â gweithwyr o fusnesau newydd.

Mae'r ddogfen hefyd yn darogan cynnydd mewn gwariant gan ymwelwyr ac yn dweud y bydd y tai newydd sydd wedi eu cynllunio ar gyfer pencadlys presennol y BBC yn cael effaith economaidd hefyd.