Image caption Byddai'r polyn 1.8m sy'n dal yr orsaf dywydd yn mynd ar do Hafod Eryri ar y copa

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn trafod gosod gorsaf dywydd ar gopa'r Wyddfa mewn cyfarfod ddydd Mercher.

Fe fyddai'r orsaf ar ffurf un polyn 1.8 metr uwchben to Hafod Eryri.

Nod yr orsaf fyddai gallu rhoi adroddiadau manwl am y tywydd ar y copa, gyda'r gobaith o leihau damweiniau i gerddwyr a mynyddwyr.

Mae swyddogion yr awdurdod wedi argymell cymeradwyo'r cais i osod yr orsaf dywydd.

Croeso Cymru - y corff sy'n gofalu am dwristiaeth ar ran Llywodraeth Cymru - fyddai'n talu am yr orsaf, ac fe fyddai'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y tymheredd a lefel y gwynt ar y copa.

Gyda 500,000 o bobl yn ymweld â'r mynydd yn flynyddol, mae'r timau achub mynydd lleol yn brysur, ond y gobaith yw y gellir osgoi nifer o ddamweiniau os fyddai ymwelwyr yn talu sylw i'r adroddiadau tywydd o'r copa.

Mae adroddiad i aelodau'r awdurdod yn dweud fod y cais yn cyd-fynd â swyddogaeth yr awdurdod i ddarparu adroddiadau tywydd i'r funud i ymwelwyr, ac nad yw dyluniad yr orsaf yn edrych allan o le ar y copa.