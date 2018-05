Archif Eisteddfod Genedlaethol Sir Fôn 2017

Cipolwg yn ôl ar holl gystadlaethau, digwyddiadau a newyddion Eisteddfod Genedlaethol Sir Fôn 2017.

Canlyniadau a chlipiau

Y canlyniadau o holl gystadlaethau 2017 gan gynnwys prif seremonïau'r wythnos a fideos o'r enillwyr.

Orielau lluniau

Image copyright Iolo Penri

Y lluniau gorau o faes yr Eisteddfod i gyd mewn un lle

Clipiau fideo

Image copyright Sharif Shahwan Image caption Fideo torfol Eden

Y goreuon o glipiau fideo'r wythnos

Canllaw i'r Eisteddfod

Image copyright Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Gwybodaeth ddefnyddiol am Eisteddfod Genedlaethol 2017

Darganfod bro'r Eisteddfod

Tafodiaith, daearyddiaeth a mwy...

Erthyglau nodwedd

Image caption Mae Josie d'Arby yn edifar na ddaeth hi i'r Eisteddfod Genedlaethol yn gynt

Darnau ysgafn, darnau barn a mwy am yr Eisteddfod, ei hanes a'r ardal lle ei chynhaliwyd hi.

Our coverage in English from the Eisteddfod

All the lowdown on the largest cultural event of its kind in Europe.

Image caption Everything you need to know about the Eisteddfod including a guide to the Gorsedd traditions and a handy jargon buster

Eisteddfodau'r gorffennol

Dyma restr o leoliadau mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi ymweld â nhw ers 1880. Mae hefyd modd edrych nôl ar wefannau Eisteddfod BBC Cymru, sy'n mynd nôl i'r flwyddyn 2000.

Useful list of places that have played host to the National Eisteddfod since 1880 and links to the BBC's Eisteddfod websites since 2000.