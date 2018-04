O Lanrwst y daw Kelvin Williams ond mae'n byw yn Yr Hag yn Yr Iseldiroedd.

Mae'n dweud bod yna "amheuaeth am y dyfodol" ac y byddai'n rhaid iddo ystyried gwneud cais am basbort i fod yn ddinesydd o'r Iseldiroedd.

Ond byddai hynny meddai yn golygu rhoi'r gorau i'w basbort Prydeinig.