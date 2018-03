Image copyright Trydar@MTAwards Image caption Rhodri Meilir yn ennill y wobr am ei ran yn How My Light is Spent

Enillodd yr actor Rhodri Meilir y wobr am y perfformiad gorau mewn cynhyrchiad stiwdio yng Ngwobrau Theatr Manceinion nos Wener.

Cafodd ei wobrwyo am ei ran yn How My Light Is Spent sef drama ddoniol a gobeithiol am unigrwydd, dyheu a'r profiad o gael eich gadael ar ôl.

Y rhai eraill a enwebwyd yn y categori oedd Lucy Jane Parkinson (Joan), Keisha Thompson (Man On The Moon) ac Alex Walton (From Ibiza to the Norfolk Broads).

Mae'r gwobrau yn anrhydeddu actorion a chynhyrchiadau a gafodd eu gweld ym Manceinion yn 2017.

Daw Rhodri Meilir yn wreiddiol o'r Wyddgrug ac mae e'n wyneb adnabyddus ar S4C gan iddo actio yn Y Pris, Caerdydd, Teulu, Tipyn o Stâd, Cyw , Byw Celwydd a Y Gwyll.

Fe hefyd oedd Trefor yn Gwlad yr Astra Gwyn ac ef oedd y Rapsgaliwn gwreiddiol.