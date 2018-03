Y fargyfreithwraig sydd ar y brig

Image copyright 30 Park Place Image caption Mae Caroline Rees newydd ei gwneud yn Gwnsler y Frenhines - un o bedwar QC yng Nghymru sy'n fenyw

Wedi i Gymraes gael ei phenodi i un o'r swyddi uchaf yn system llysoedd Cymru a Lloegr, mae bellach pedair QC, sef Cwnsler y Frenhines, sy'n fenywod yng Nghymru. Ond pam nad oes mwy?

Mae swydd QC yn un anrhydeddus sy'n cael ei rhoi i fargyfreithwyr sy'n cyrraedd y safon uchaf.

Y broblem meddai'r bargyfreithiwr Caroline Rees QC, yw nad yw menywod yn y proffesiwn yn gweld digon o fenywod eraill yn codi i'r swydd.

Mae Ms Rees, sydd o Lanelli, yn gobeithio y bydd ei phenodiad hi yn helpu i newid hynny.

Roedd hi'n siarad gyda Garry Owen ar raglen Taro'r Post, Radio Cymru i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth.

"Part o'r broblem yw ei bod wedi bod yn anodd i weld menywod eraill yn gwneud y gwaith, dishgwl am role models a chael menywod i wneud cais am y rank - mae'n rhaid gwneud cais ac mae proses benodi i fynd trwyddo.

Fi'n credu bod merched yn cwestiynu eu hunain ormod

"Ond o ddisgwyl i lawr ar fargyfreithwyr sy'n gweithio nawr mae na lot mwy o fenywod [yn gwneud y gwaith] a fi'n gobeithio y bydd fy apwyntiad i yn rhoi hyder iddyn nhw wneud cais i gyrraedd y rank eu hunain yn y dyfodol.

"Fi'n credu bod merched yn cwestiynu eu hunain ormod. 'Ydw i'n ddigon da? 'Sai'n siŵr os mae hwn yn rhywbeth fi eisiau ei wneud' a ddim â'r hyder i wneud y cais - falle achos nad ydyn nhw'n gweld pobl rownd nhw yn ei wneud e [swydd QC].

"So mae'n bwysig rhoi'r hyder iddyn nhw wneud y cais ac edrych tua'r brig.

Gwaith a magu teulu

"Yn sicr mae'n anodd. Mae dau o blant 'da fi sydd yn yr ysgol a dyw e ddim yn hawdd i gael y balans rhwng y gwaith a bywyd yn y cartref.

Image copyright 30 Park Place Image caption Mae Caroline Rees QC yn gobeithio y bydd ei gweld hi yn cael un o'r swyddi uchaf ym myd y gyfraith yn ysbrydoli menywod eraill i ymgeisio

"Ond mae na fenywod ar draws y wlad yn gwneud hynny ac mae'n gwmws 'run peth yn y gyfraith - mae'n rhaid inni fod yn hyblyg dros ben. 'Dyw e ddim yn rhwydd ond mae e'n bosib.

"Mae'r siambr ble dwi'n gweithio wedi bod yn dda dros ben a mae llawer o fenywod sy'n famau wedi llwyddo i weithio a chael bywyd teuluol hefyd.

"Weithiau mae hynny'n meddwl bod rhaid gweithio'n hwyr yn y nos, gweithio penwythnosau a dishgwyl ar ffyrdd eraill o wneud y gwaith.

Roedd y rhan fwyaf yn ddynion, ac yn ddynion gwyn, y stereoteip o beth mae bargyfreithiwr yn dishgwyl fel

"Mae'r bar yn swydd sy'n od dros ben o safbwynt oriau gweithio.

"Mae'n rhaid inni fod yn y llys pan mae'r llys yn eistedd yn hwyr y nos, felly chi'n ffili gweithio oriau hyblyg yng ngwir sens y gair.

"Ond mae 'na ffordd o weithio rownd e - mae rhaid gwrando ar syniadau pobl eraill o sut allwn ni neud hyn yn well drwy'r amser.

"Mae yna glass ceiling. Pryd oni'n dechrau, doedd dim lot o fenywod o gwmpas o gwbl yn enwedig yn y llys y goron, yn gwneud gwaith troseddol.

"Roedd y rhan fwyaf yn ddynion, ac yn ddynion gwyn, y stereoteip o beth mae bargyfreithiwr yn dishgwyl fel, ac roedd yn anodd dishgwl lan a gweld ble oni'n gallu mynd.

"Ond fel mae'r blynyddoedd wedi mynd heibio a gweld menywod fel Elwen Evans QC [yr unig QC troseddol arall yng Nghymru sy'n fenyw] yn llwyddo ac yn dangos inni'r ffordd, dwi'n credu bod pethe'n gwella.

"Mae'r menywod sy'n gweithio yn y bar yn trio gweithio gyda'n gilydd lot yn gwrando ar ein gilydd am syniadau shwd i wella pethe a siarad gyda phobl eraill am y problemau 'y'n ni'n wynebu a mentora hefyd - dishgwl ar ôl ein gilydd a'r rhai sydd jyst yn dechre mas.

"Fi'n gobeithio bod fy apwyntiad i yn mynd i wella pethe hyd yn oed yn fwy."

Mae Caroline Rees yn gweithio fel bargyfreithiwr yng Nghaerdydd ac yn arbenigo yn y maes troseddol.

Fe gafodd ei derbyn i swydd Cwnsler y Frenhines yn ffurfiol gan yr Arglwydd Ganghellor yn Neuadd San Steffan ar 26 Chwefror.