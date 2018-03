Goroesi canser y brostad: 'Dwi ymhlith y rhai lwcus...'

Image copyright HUW JOHN

Mae canser y brostad wedi bod yn y newyddion gryn dipyn yn ddiweddar, gyda Stephen Fry a Bill Turnbull wedi cyhoeddi eu bod yn derbyn triniaeth.

Hwn yw'r canser sydd bellach yn fwyaf cyffredin ymhlith y boblogaeth a bydd un ym mhob pedwar o ddynion yn cael diagnosis yn ystod eu hoes.

Un a gafodd ddiagnosis yn ddiweddar yw Siôn Brynach, prif weithredwr yr elusen ddosbarthu grantiau, Hanfod Cymru. Yma mae'n adrodd hanes ei brofiad ef o'r clefyd.

Dwi ymhlith y rhai lwcus - dwi yma o hyd, ac yn ôl yn iach, er gwaethaf y diagnosis diweddar o ganser y brostad.

Mae'n siŵr mai rhyw flwyddyn nôl y cychwynnodd pethau - poen yn fy nhwll tin a phoen a thrafferth wrth basio dŵr - a hynny'n arwain wedyn at ymweliad â'r meddyg teulu.

Prostatitis oedd y diagnosis a chwrs o dabledi gwrthfiotig oedd yr ateb.

Mis Ebrill daeth y boen yn ôl ac fe es i at y meddyg teulu eto. Roedd y meddyg yn amlwg yn amau bod 'na rhywbeth o'i le achos fe ges i archwiliad mwy trylwyr bryd hynny.

Dyw archwiliad o'r brostad ddim yn hwyl - bys i fyny'r twll tin - ond weithiau mae rhaid!

Wnaeth pethau ddim gwella felly es i'n ôl at y meddyg teulu a chael fy nghyfeirio at adran iwroleg Ysbyty'r Brifysgol, Caerdydd.

Ym mis Medi y gwelais i'r iwrolegydd. Bys i fyny'r twll tin unwaith eto a phrawf PSA arall. Fel y dywedodd yr arbenigwr wrthyf bryd hynny, mae archwilio'r brostad yn wyddor amhenodol, ond roedd hi'n ddigon amheus - chwarae teg iddi - i'm hanfon am sgan MRI.

A hwnnw a ddadlennodd bethau go iawn.

Image caption Cyhoeddodd y cyflwynydd Bill Turnbull yr wythnos hon fod ei ganser wedi lledaenu

Dwi'n dal i gofio eistedd yn y swyddfa wythnos ar ôl y sgan a'r ffôn yn canu ac un o nyrsys arbenigol yr adran iwroleg yn dweud: "Yn bendant 'ma 'na rhywbeth yn dy brostad di, felly 'dan ni angen i ti gael biopsi."

Dyw cael biopsi ddim yn lot o hwyl chwaith, ond dyw e ddim yn beth mawr.

Wythnos wedyn, ar ddiwedd eithaf mis Tachwedd, daeth canlyniad y biopsi, a'r fellten - "mae gen ti ganser y brostad".

Fy ymateb i oedd mynd i siarad â ffrindiau i mi a oedd wedi bod trwy'r profiad o'm blaen neu ffrindiau eraill a oedd yn feddygon eu hunain.

Rhan o'r dilema yw gwybod sut i ymateb, gan fod canser y brostad yn rhywbeth sy'n medru datblygu a thyfu yn araf iawn.

Mae llawer o ddynion hŷn yn dewis gwneud dim y tu hwnt i gadw llygad ar y sefyllfa, ond gyda phedwar o blant rhwng wyth ac 17 mlwydd oed, roeddwn i'n awyddus i wneud rhywbeth am y peth.

Ar 2 Rhagfyr felly, pan euthum i gadw oed gyda'r llawfeddyg iwrolegol, roedd y sgwrs yn gymharol syml, os ingol.

Oherwydd lleoliad y tiwmor ger top fy mhrostad, doedd llawer o'r triniaethau ddim yn bosib, a'r unig opsiwn felly o wneud rhywbeth oedd llawdriniaeth i dynnu'r brostad.

Erbyn i fi adael swyddfa'r iwrolegydd felly roedd y penderfyniad wedi ei wneud a'r dyddiad wedi ei bennu - 10 Ionawr.

Cefais driniaeth lawfeddygol a ddefnyddiai'r robot Da Vinci - sef robot â 5 braich denau.

Image copyright Getty Images Image caption Peiriant fel hyn - y robot Da Vinci - wnaeth weithio ar Siôn

Mae llawer o fanteision i'r sustem hon, nid lleiaf medru gadael yr ysbyty y diwrnod canlynol a medru arbed y nerfau o gwmpas y brostad adeg ei dynnu - gyda'r manteision o ran medru parhau i gael rhyw, a rheoli llif y dŵr ymhlith y rhai amlycaf

Bythefnos wedyn roeddwn wedi cael tynnu'r pwythau a'r cathetr a thair wythnos ar ôl hynny roeddwn yn ôl yn y gwaith.

Wythnos diwethaf - llai 'na saith wythnos wedi'r driniaeth - bûm yn gweld y llawfeddyg a chael y newyddion gwych - "roedd gen ti ganser y brostad - dyna'r neges i ti fynd adref gyda thi heddiw. Ymlaen â thi â gweddill dy fywyd".

Rwy'n ôl yn holliach ac yn medru gwneud pob peth y medrwn cynt (ac eithrio 'bungy jump' o bosib).

Ond maen nhw'n dweud mai ysgol ddrud yw ysgol brofiad felly rwy'n gobeithio mod i hefyd yn ddoethach.

Beth ddysgais i felly dros y misoedd diwethaf?