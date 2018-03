Y Gymraes sy'n eicon Americanaidd

Prin iawn yw'r bobl yng Nghymru sydd wedi clywed am Martha Hughes Cannon o Landudno ond mae hi'n arwres i lawer yn yr Unol Daleithiau.

Hi oedd y ddynes gyntaf i gael ei hethol yn seneddwraig yn yr Unol Daleithiau wedi iddi ddod yn aelod o senedd talaith Utah.

Roedd Martha 'Mattie' Hughes Cannon yn ffisegydd ac yn un o'r swffragetiaid amlycaf yn America.

Mae rhai grwpiau hawliau merched yn yr Unol Daleithiau yn ddiweddar yn defnyddio Martha fel symbol i'w hachos a'r hashnod #sendmartha wedi bod yn brysur ar Twitter.

Mae'r hashnod yn rhan o ymgyrch i godi cerflun o'r Gymraes yn Washington wedi i senedd Utah basio'r cynnig i anfon copi o'i cherflun i Dŷ'r Cynrychiolwyr.

Mae siarad bellach am godi cerflun iddi hi nôl yn ei thref enedigol yn Llandudno. Cafodd ei geni yn Nhan-y-Graig, Pen y Gogarth yn y dref yn 1857. Pan oedd hi'n chwech oed ymfudodd gyda'i theulu i Salt Lake City, Utah, wedi iddyn nhw gael eu dylanwadu gan y Mormoniaid.

Un sydd wedi ei swyno gan stori Martha Hughes Cannon yw Gari Wyn, fu'n trafod ei hanes ar ei raglen ar BBC Radio Cymru ddydd Llun Mawrth 5, gyda Wil Aaron sydd wedi ysgrifennu amdani yn ei lyfr am hanes y Mormoniaid Cymreig, Poeri i Lygad yr Eliffant.

Image copyright Y Lolfa

Meddai Wil Aaron:

Ychydig o'n i'n wybod am ei hanes cyn mynd allan i ddinas y Llyn Halen ond yno mae'r cof amdani yn gynnes iawn o hyd. Mae ei henw ar brif adeilad adran iechyd y dref, mae yna gadair ym Mhrifysgol Meddygaeth Utah wedi ei henwi ar ei hôl hi ac mae yna blac yn un o brif strydoedd Utah yn ei choffháu hi.

Arno mae'n dweud rhywbeth fel Martha Hughes Cannon - pioneer doctor, author of Utah sanitation laws and first woman State Senator in the United States.

Os ewch chi fewn i adeilad senedd y dalaith yn Utah mae 'na gerflun anferth wyth troedfedd ohoni, mewn efydd, ynghanol yr adeilad - hi sy'n cael y parch mwya' yno.

Image copyright UTAH STATE CAPITAL

Yn ôl Wil Aaron, Martha Hughes Cannon oedd un o'r dair merch gyntaf yn hanes Utah i gael ei hanfon i gael gradd fel doctor a daeth nôl i'r dalaith i redeg ysbytai merched:

Dwi ddim yn credu ei bod hi'n siarad Cymraeg ond mae'n glir bod yr atgof am ei gwreiddiau Celtaidd yn fyw o hyd.

Buodd rhaid iddi ffoi ar un adeg: ar ôl iddi fod yn gweithio yn yr ysbyty am ryw dair blynedd yn sydyn mi ddiflannodd yn ôl i Ewrop a mynd â'i phlentyn bychan gyda hi a gadael o'i hôl ei gŵr.

Mi ffodd i Birmingham ac yna i Gymru, yn bennaf am ei bod yn ofni y buasai'n cael ei arestio gan yr awdurddau a'i gwneud i siarad am yr holl gyfrinachau roedd hi'n eu gwybod am ferched aml-wreiciol oedd wedi geni plant yn ei hysbyty hi.

Doedd hi ddim eisiau gorfod gwneud hynny felly mi ddiflannodd am ddwy flynedd er mwyn osgoi hyn a trio achub tipyn bach ar fywyd y merched yma.

Roedd hi'n Formonaidd i'r carn. Roedd hi'n credu bod amlwreiciaeth yn rhan bwysig o'i chrefydd hi. Yn sicr mi gymhlethwyd ei bywyd hi'n aruthrol gan hynny.

Image caption Roedd Gari Wyn yn sgwrsio gyda Wil Aaron am Martha Hughes Cannon ar BBC Radio Cymru

Aml-wreiciaeth

Un o gredoau'r Mormoniaid oedd bod dynion yn cael mwy nag un wraig ac roedd Martha yn un o wragedd Angus M. Cannon, oedd yn ddyn dylanwadol iawn yn y dalaith.

Erbyn tua 1880 roedd hi'n un o brif arweinwyr y mudiad merched yn America.

Yn yr 1840au/50au daeth cenhadon y Moromoniaid drosodd o Utah ac o Ohio ac mi fuon nhw'n llwyddiannus iawn iawn yng Nghymru.

Aeth rhyw bum neu chwe mil o bobl allan i Utah, cyn dyddiau trên. Roedd rhaid iddyn nhw groesi'r paith gydag ychen a wagon ac roedd hi'n un o'r teuluoedd aeth allan yno.

Iechyd ac ysbyty

Mi agorodd hi goleg i hyfforddi nyrsys ond ar yr un pryd roedd hi'n dechrau ymddiddori mewn materion gwleidyddol ac yn dechrau areithio a chrwydro America yn mynnu hawliau merched.

Yn y lecsiwn cyntaf yn 1896 roedd 'na bum sedd yn ninas y Llyn Halen, ac un o'r pum democrat ddewisiwyd i ymgeisio am y sedd yna oedd Martha ac roedd yna bump ymgeisydd gweriniaethol - ac un o'r rheina oedd ei gŵr!

Yn sicr doedd na ddim hanes o wraig arall yn sefyll yn erbyn ei gŵr yn Utah, oedd yn gymdeithas mor draddodiadol.

Ond ar y noson, Martha enillodd a hi oedd y wraig gyntaf felly i senedd Utah ac felly i unrhyw dalaith.

Ar ôl dau dymor yn y senedd newidiodd ei gyrfa eto, mi ddaeth yn feichiog. Roedd hi dros ei 40 erbyn hyn ac fe benderfynodd roi'r gorau i'w gwaith.

Mae'n biti achos roedden nhw'n sôn am ei henwebu hi i fel ymgeisydd am sedd yn Washington a dwi'n siŵr y byse hi wedi ennill.

Aeth nôl i redeg yr ysbyty yn rhan amser ac edrych ar ôl ei phlant ac yn y diwedd symudodd allan i San Francisco a dyna lle fuodd hi farw yn 1932.

Maen nhw'n mynd i wneud copi o'r cerflun mawr ohoni sydd yn Utah i'w godi yn Washington. Rydyn ni wedi bod yn trafod gyda chynghorwyr yng Nghonwy ac mae 'na ddiddordeb mawr [mewn cael cerflun ohoni yn Llandudno].

Byddai Tan-y-graig ar y Gogarth, reit fyny uwchben y dre, yn lle delfrydol i godi rhywbeth.

Hefyd o ddiddordeb: