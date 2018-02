'Dal i deimlo poen' wedi marwolaeth AS

Image caption Fe wnaeth Jack Sargeant gynyddu mwyafrif Llafur i dros 6,000

Mae Aelod Cynulliad newydd Alun a Glannau Dyfrdwy, Jack Sargeant, yn dweud bod y gymuned yn dal i deimlo llawer o boen, ar ôl i'w dad, Carl Sargeant gael ei ddarganfod yn farw ddyddiau ar ôl cael ei ddiswyddo o'r cabinet.

Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Supplement BBC Cymru, mae Jack Sargeant hefyd yn dweud, er ei fod am barhau a gwaith ei dad, ei fod am dorri ei gwys ei hun fel Aelod, ac yn edrych ymlaen at yr her.

Cafodd Carl Sargeant gael ei ddiswyddo fel gweinidog cymunedau yn Nhachwedd yn dilyn honiadau o ymddygiad amhriodol.

Fe fydd ymchwiliad i'r modd cafodd ei ddiswyddo yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni .

Dywedodd Mr Sargeant y bod yna ddau reswm iddo sefyll yn yr isetholiad.

"Roedd o er mwyn parhau â'r gwaith caled a'r gwaddol y gwnaeth fy nhad ei adael ar ei ôl a'r gwasanaeth a roddodd i gymuned Alun a Glannau Dyfrdwy.

"Ydw, fe rwyf am barhau a'i waith, ond rwyf am dorri cwys fy hun gan ddefnyddio fy sgiliau i."

Yna ail, dywedodd ei fod hefyd am gefnogi'r bobl yna oedd wedi bod yn gymaint o gefn iddo ef a'i deulu "yn ystod amser caletaf ein bywydau."

Dywedodd fod yr amgylchiadau yn rhai anodd a thrasig iddo ef a'i deulu.

"Ond mae'n rhaid cario mlaen, ac fe fyddwn yn gwneud hynny, hwn yw'r cam cyntaf."

Yn y cyfweliad mae'n cyfadde' y bod yna "densiynau ar adegau" o fewn y Blaid Lafur ehangach ag ef yn ystod ymgyrch yr isetholiad.

Ni wnaeth y prif weinidog Carwyn Jones gymryd rhan yn yr ymgyrchu yn etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy.

Image caption Carwyn Jones : 'Amser yn rhan o'r broblem'

Ar y cwestiwn a oedd yna groeso i Mr Jones yn etholaeth Alun a Glannau Dyfradwy yn ystod yr ymgyrch etholiadol dywedodd Mr Sargeant: "Mae'r amgylchiadau yn anodd ar y funud. Mae yna ymchwiliadau ar y gweill," meddai.

"Roeddem am redeg ymgyrch leol. Yn sicr fe wnaethom lwyddo i wneud hynny. "

"Mae'n amser caled ar y funud. Roedd yna lot o bobl ar y stepen ddrws yn y gymuned yn teimlo poen," meddai.

Fe wnaeth Jack Sargeant gynyddu mwyafrif Llafur i dros 6,000.

Dywedodd Mr Jones fod "amser yn rhan o'r broblem" pan na fu'n ymgyrchu.

"Fe wnaeth y tîm weithio yn galed iawn ac mae hynny i'w weld yn y canlyniad - y canlyniad gorau i Lafur Cymru mewn unrhyw etholiad cynlluniad yn Alun a Glannau Dyfrdwy, ac mae hynny'n glod i'r bobl wnaeth weithio mor galed."