Image caption Mae'r ceiswyr lloches sydd wedi troi at Gristnogaeth yn dweud na allan nhw fynd adref neu bydd eu bywydau mewn perygl

Mae mwy na 300 o geiswyr lloches wedi eu bedyddio gan eglwys yng Nghaerdydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf, gyda'r mwyafrif sydd wedi cael tröedigaeth yn Iraniaid.

Gall y rhai sy'n penderfynu troi o grefydd Islam i Gristnogaeth wynebu'r gosb eithaf sef eu lladd, ac yn ôl y ceiswyr lloches mae eu penderfyniad i addoli Iesu Grist yn golygu na allwn nhw fyth fynd adref.

Felly ydyn nhw wedi dod o hyd i grefydd newydd neu ydy hyn yn cryfhau eu hachos i aros ym Mhrydain yn barhaol?

Dianc o'umamwlad

31 oed yw Daniel o Iran. Mae'r ceisiwr lloches, sydd yn beiriannydd, yn briod ac mae ganddo fabi. Mae'n byw yng Nghaerdydd.

Roedd yn arfer bod yn Fwslim ond cafodd ei fedyddio ddwy flynedd yn ôl.

Er mwyn ei amddiffyn o a'i deulu rydyn ni yn cuddio ei wyneb fel na all neb ei adnabod.

Fe wnaeth Daniel ffoi i Brydain ar ôl i'r awdurdodau yn Iran ddarganfod ei fod yn addoli Iesu Grist fel rhan o fudiad Cristnogol cudd.

Image caption Dal i aros mae Daniel i gael gwybod a fydd ei gais i aros ym Mhrydain yn cael ei dderbyn

Mae Daniel yn grediniol y bydd yn cael ei ladd os bydd yn dychwelyd i Iran.

"Os bydden i'n yn mynd nôl byddai'r awdurdodau yn fy arestio. Fe fydden nhw yn fy rhoi i'n y carchar ac fe fydden i'n yn cael fy lladd. Fe fydden i'n cael fy nghrogi.

Cyfyngderau addoli

"Fe wna' nhw'n lladd i a fy nheulu. Dw i ddim ofn achos fe fyddai'n cwrdd ag Iesu ond mi ydw i'n ofnus ynglŷn â fy nheulu."

Mae cyfansoddiad Iran yn cydnabod crefyddau Iddewiaeth, Cristnogaeth a Zoroastriad ond mae yna gyfyngder ar eu rhyddid i addoli. Dim ond rhai sydd ddim yn dod o gefndir Mwslimaidd sydd yn cael addoli mewn eglwys.

Cafodd ffrind i Daniel oedd wedi newid ei grefydd i fod yn Gristion ei lofruddio meddai, a'i weddillion eu gwasgaru tu allan i ddrysau eglwysi fel rhybudd i eraill.

Image caption Cafodd tua 60 o bobl eu bedyddio ym mae Jackson yn Y Barri ddwy flynedd yn ôl

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf mae 324 o geiswyr lloches wedi cael eu bedyddio yn Eglwys y Bedyddwyr, Tredegarville yng Nghaerdydd.

Mae'r mwyafrif yn Iraniaid ond mae rhai Cwrdiaid a phobl o Afghanistan wedi eu bedyddio hefyd.

Ddwy flynedd yn ôl cafodd tua 60 o bobl, gan gynnwys Daniel eu bedyddio ym mae Jackson.

Mae'r gweinidog yn yr eglwys, Phylip Rees, wedi bedyddio nifer o geiswyr lloches yng Nghaerdydd ac yn helpu gyda'u hymdrechion i aros ym Mhrydain.

Does ganddo ddim amheuaeth bod y mwyafrif yn dweud y gwir ynglŷn â'u ffydd a ddim yn defnyddio crefydd er mwyn aros yn barhaol yma.

Mae'n gorfod barnu os yw pobl yn ddidwyll neu beidio "bob dydd".

"Rwy'n cymryd fy nghyfrifoldeb i'r llywodraeth ac i'r wlad yma o ddifri.

Meini prawf y Swyddfa Gartref

"Felly dw i ddim yn cefnogi pobl, er enghraifft mewn gwrandawiad mewnfudo, oni bai fod y dystiolaeth sydd o fy mlaen i yn gwneud i fi feddwl eu bod nhw'n ddidwyll ynglŷn â'u crefydd.

"Dim ond wedyn wnaf i fynd i'r gwrandawiad. Mewn rhai achosion rwy' wedi gwrthod mynd i wrandawiad am fod yna amheuaeth yn fy meddwl."

Yn ôl canllawiau'r Swyddfa Gartref mae angen gallu dangos bod yna "debygolrwydd uchel" bod y person wedi cael tröedigaeth.

Gall hyn gael ei amlygu drwy fod person wedi cael ei fedyddio neu yn barod i gael ei fedyddio. Dylai hefyd gynnwys mynd i addoli, bod arweinydd yr eglwys yn gwybod pwy ydy e a bod ei gyfoedion- sydd hefyd yn credu- yn ei adnabod.

Does dim ffigyrau swyddogol ar gyfer ceiswyr lloches didwyll sydd yn grefyddol. Ond mae'r nifer o grwpiau o Iraniaid Cristnogol yn tyfu ac i'w gweld mewn eglwysi ar draws Prydain.

Bywyd newydd i eglwysi

Un o'r eglwysi mwyaf amrywiol o ran ei chynulleidfa yw Eglwys y Bedyddwyr, Tredegarville gyda 95% o'r dorf yn fewnfudwyr.

Mae'r gweinidog Phylip Rees yn dweud bod yna fywyd newydd yn yr eglwys, fel nifer o eglwysi eraill yng Nghymru.

"Byddai Tredegarville wedi cau oni bai am y cyfle i ymuno gyda'r Arglwydd yn ei waith i gysylltu gyda'r bobl yma.

"Rwy'n siŵr byddai eglwysi eraill yn dweud fod pobl sydd yn dod atyn nhw o wledydd eraill fel ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn fendith iddyn nhw fel y maen nhw i ni," ychwanegodd.