Ar drothwy Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2018, bu Cymru Fyw yn holi'r sylwebydd rygbi Huw Llywelyn Davies am ei atgofion o'r pwynt sylwebu ac am hanes bathu termau Cymraeg y gamp.

Yn y gyntaf mewn cyfres o fideos, mae'n adrodd hanes bathu'r term Cymraeg am reverse pass.