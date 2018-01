Beth yw'r gair Cymraeg am 'bobsleigh'?

Image caption Beth mae Mica yn ei wthio yn y llun yma?

Mae'r ffaith fod Cymraes wedi ei dewis i gystadlu yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf yn newyddion da.

Ond gallai achosi cur pen i ohebwyr chwaraeon ac unrhyw un sydd eisiau trafod ei champ yn Gymraeg.

Oherwydd mae'n ymddangos nad oes gair Cymraeg swyddogol am y gamp y bydd Mica Moore yn cynrycholi Prydain ynddi yn Ne Corea.

O chwilio mewn geiriaduron, does dim sôn am derm cyfatebol i bobsleigh yn Gymraeg (heb sôn am y ferf, bobsleighing).

Dim yng Ngeiriadur yr Academi:

Dim yn y Termiadur Addysg:

Dim ar wefan y Llywodraeth, Byd Term Cymru:

A dim golwg chwaith yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru, y Coleg Cymraeg na Geiriadur Bangor.

Mae gohebwyr Radio Cymru wedi gwthio'r cwch i'r dŵr (neu'r bobsleigh ar y rhew) gyda'r term "bobsled" ond dydi hwn "ddim yn gynnig gwych dwi'n cyfaddef" meddai'r gohebydd chwaraeon Cennydd Davies.

Felly fedrwch chi helpu?

Mae yna rai awgrymiadau wedi dod i'r fei yn barod wedi inni ofyn am help ar Facebook.

"Chwimgwch" cynigiodd Bethan Eirian Jones.

"Sboncled" meddai Ian Perryman (sboncio + sled.)

"Yslêdbob" oedd awgrym Rhŷn Williams a "sgwdsled" oedd cynnig Bethan Griffiths.

"Sledj-ia" ydy'r term yng Nghaernarfon meddai David James tra mai "roced rhew" oedd cynnig dramatig Jane Harries.

Oes gennych chi awgrymiadau? Cysylltwch gyda ni ar e-bost cymrufyw@bbc.co.uk neu trwy ein tudalen Facebook.

Gallwch gysylltu hefyd trwy lenwi'r blwch isod: