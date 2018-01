Image copyright Wales News Service Image caption Bu farw Betty Guy ym mis Tachwedd 2011

Mae dynes o Sir Benfro sydd wedi ei chyhuddo o ladd ei mam wedi dweud wrth reithgor bod eu perthynas yn "anhygoel" ac na fyddai fyth wedi cytuno i ddod â'i bywyd i ben.

Mae Penelope John, 50, a'i mab, Barry Rogers, 33, yn gwadu llofruddio Betty Guy, oedd yn 84 oed.

Dywedodd y byddai'n gweld ei mam sawl gwaith yr wythnos ac mai hi dim ond hi oedd ar gael i fynd â hi i apwyntiadau.

Clywodd y rheithgor yn Llys y Goron Abertawe bod Ms Guy yn wael ac yn credu ei bod yn dioddef o ganser.

Dywedodd Ms John ei bod gartref yn Llandudoch noson y farwolaeth pan gafodd alwad ffôn gan un o gyfeillion ei mam yn dweud bod Ms Guy am ei gweld am nad oedd yn teimlo'n dda.

Fe deithiodd yno'n syth - taith sy'n cymryd oddeutu awr.

'Mi ddaw drwyddi'

Dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffyn, Nadine Radford QC: "Mae yna awgrym eich bod wedi cytuno i helpu eich mam i farw - beth yw'ch ymateb i hynny?"

Atebodd Ms John: "Fyddwn i fyth yn cytuno i ddod â'i bywyd i ben - fy mam oedd fy mywyd. Fe wnes i fy ngorau i'w chadw i fynd."

Dywedodd ei bod wedi ffonio'i mab a dweud wrtho bod ei nain yn sâl iawn, a bod yntau wedi ateb: "Mi fydd hi'n iawn, mi ddaw drwyddi."

Image copyright Wales News Service Image caption Mae Penelope John a Barry Rogers yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth

Ond fe gytunodd Mr Rogers wedyn i deithio i Sir Benfro o'i gartref yng Ngwlad yr Haf i weld ei nain ar ôl i Ms John "swnian" arno.

Dywedodd Ms John wrth y llys iddi godi yng nghanol y nos i fynd i'r tŷ bach a gweld bod golau ymlaen yn ystafell wely ei mam, ac mai dyna pryd y gwnaeth hi sylweddoli bod Ms Guy wedi marw yn ei gwely.

Aeth i'r 'stafell a galw ar ei mam ond doedd dim ateb.

Clywodd y llys bod Mr Rogers wedi cyrraedd y tŷ tua'r un pryd a bod Ms John wedi dweud wrtho: "Rwy'n credu bod ti wedi ei methu hi - rwy'n credu bod hi wedi marw".

Wedi'i llorio

Fe wadodd Ms John awgrym Ms Radford ei bod wedi rhoi tabledi Diazepam a Zopiclone mewn wisgi a'i roi i'w mam ei yfed.

Dywedodd: "Na, prin roedd hi'n gallu yfed paned o de... fydden ni ddim wedi rhoi dim byd felly iddi."

Ychwanegodd ei bod wedi'i "llorio" pan gafodd ei harestio ar amheuaeth o lofruddio.

Mewn ymateb i dystiolaeth gafodd ei gasglu ar ôl i'r heddlu osod offer recordio cudd yn ei chartref, dywedodd Ms John bod ei mab wedi rhagweld y posibilrwydd yna, a'i fod wedi awgrymu i'r ddau drin y sefyllfa fel jôc,

Mae'r achos yn parhau.