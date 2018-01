Image caption Dydy Carwyn Joness ddim yn hapus fod Theresa May yn cymharu ffigyrau Cymru a Lloegr wrth drafod amseroedd aros unedau brys

Mae Prif Weinidog Cymru wedi ysgrifennu at reoleiddiwr ystadegau'r DU yn cwyno fod Theresa May wedi "camarwain" wrth sôn am berfformiad unedau brys yng Nghymru.

Dywedodd Carwyn Jones fod Mrs May wedi cymharu amseroedd aros unedau brys yn ystod sesiwn holi'r Prif Weinidog, a bod hynny'n annheg gan fod y ffigyrau yng Nghymru a Lloegr yn cael eu mesur yn wahanol.

Mae Mrs May wedi cyfeirio'n aml at berfformiad y GIG yng Nghymru, sydd dan ofal Llywodraeth Lafur Cymru, pan mae hi'n cael ei herio yn San Steffan ynglŷn â'r GIG yn Lloegr.

Pan gafodd ei herio ar iechyd yn San Steffan, dywedodd Mrs May bod y ffigyrau diweddara' yn dangos, yn Lloegr, 491 o bobl oedd yn aros am fwy na 12 awr, ond 3,741 o bobl yn disgwyl am fwy na 12 awr yng Nghymru.

'Siomedig'

Mewn llythyr at Gadeirydd Awdurdod Ystadegau'r DU, Sir David Norgrove, dywedodd Mr Jones: "Dydy camddefnydd dewisol o ystadegau fel hyn ddim yn caniatáu am ddadl deg ar y Gwasanaeth Iechyd."

Ychwanegodd Mr Jones fod y ffigyrau yng Nghymru yn adlewyrchu'r amser mae pobl yn treulio mewn unedau brys yn ei gyfanrwydd, ac nad yw'r ffigyrau ar gyfer Lloegr yn gwneud hynny.

Ym mis Medi, dywedodd Sir David ei fod yn "siomedig" fod yr Ysgrifennydd Tramor, Boris Johnson wedi parhau i gyfeirio at yr addewid y byddai £350m yn ychwanegol yn cael ei roi i'r GIG pe bai'r DU yn gadael yr UE.