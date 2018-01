Image copyright Google Image caption Mae siop sglodion Parc Lane ar hyn o bryd ar agor bob nos tan 23:00

Mae pryderon wedi eu codi am gynlluniau i agor siop sglodion 24 awr yng Nghaerdydd.

Mae Parc Lane Fish and Chips ar Stryd y Frenhines yng nghanol y brifddinas eisiau'r hawl i gadw eu drysau'n agored bob awr o'r dydd am saith diwrnod yr wythnos, yn ogystal â'r hawl i weini alcohol tan hanner nos.

Yn ôl Ffederasiwn Cenedlaethol y Ffrïwyr Pysgod, dymai fyddai'r siop sglodion 24 awr gyntaf yn y DU.

Ond mae pobl sy'n byw gerllaw a'r heddlu wedi codi pryderon y gallai hyn arwain at gynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.

Ar hyn o bryd, mae gan Parc Lane drwydded i fod ar agor a gwerthu alcohol tan 23:00.

Cwynion am sŵn

Mae'r perchennog, Parc Lane Trading Ltd, wedi gwneud cais i Gyngor Caerdydd am drwydded newydd i aros ar agor yn barhaol, yn ogystal â chais i ymestyn oriau agor clwb nos cyfagos Pulse.

Ond mae trigolion gerllaw wedi codi pryderon gan ddweud fod pobl yn cadw draw o'r ardal oherwydd prysurdeb yn hwyr yn y nos.

Mae Gwesty'r Jurys Inn yn gwrthwynebu'r cais, gan honni eu bod wedi gorfod ad-dalu gwesteion sydd wedi cael eu cadw'n effro gan sŵn yn hwyr yn y nos.

Mae Heddlu'r De'n dweud na fyddan nhw'n cefnogi'r cynlluniau, oni bai fod yr ymgeisydd yn gallu profi na fyddai'r newidiadau'n cael effaith negyddol ar yr ardal.

Bydd y cais yn cael ei ystyried gan Cyngor Caerdydd ddydd Mawrth.