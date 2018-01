Image copyright Thinkstock

Mae cynnydd o 50% yn nifer y bobl sy'n gofyn am gymorth i stopio edrych ar ddelweddau anweddus o blant ar-lein, yn ôl ffigyrau heddluoedd Cymru.

Mae ymgyrch ar y cyd gan holl heddluoedd Cymru wedi arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy'n cael eu dal yn edrych ar ddelweddau anweddus o blant ar-lein dros y blynyddoedd diwethaf.

Drwy gydweithio gydag elusen gwarchod plant, The Lucy Faithfull Foundation, mae'r ymgyrch wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl sy'n gofyn am help cyfrinachol rhag edrych ar y delweddau.

Mae swyddogion o luoedd Cymru sy'n cymryd rhan yn Operation NetSafe, gafodd ei lansio yn Nhachwedd 2016 wedi llwyddo i gyflawni 486 cyrch, gyda 339 wedi'i harestio a 2,000 o ddyfeisiadau wedi'u cipio.

'Chwilio am help'

Mae Operation NetSafe hefyd wedi ffocysu ar daclo'r gofyn cynyddol am ddelweddau anghyfreithlon drwy ddefnyddio dulliau cyfryngau cymdeithasol traddodiadol i ysgogi troseddwyr i beidio edrych ar y delweddau.

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu'r De, Jon Drake, sydd hefyd yn Arweinydd Ecsploetio plant yn rhywiol ar gyfer holl heddluoedd Cymru:

"Dwi'n erfyn ar unrhyw un sy'n meddwl edrych ar y math yma o ddelweddau i chwilio am help drwy wefan neu linell gymorth Stop it Now! Cyn i'r heddlu ddod i'ch cartref.

"Yn ogystal â gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw, mae erlyniad yn arwain at droseddwyr yn colli eu rhyddid, ei gwaith, ei ffrindiau ac yn bwysicach na dim eu teuluoedd."

Image caption Jon Drake yw Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu'r De ac hefyd yn arwain ar atal ecsploetio plant yn rhywiol ar ran holl heddluoedd Cymru

12 mis ar ers lansio'r ymgyrch mae 1,350 person o Gymru wedi ymweld â thudalen hunangymorth yr elusen neu ffonio'r llinell gymorth Stop it Now i gael help am eu hymddygiad.

Mae'r ffigwr yn adlewyrchu cynnydd o 50% yn y nifer o bobl yn edrych am help gan Stop it Now! Yn y 12 mis cyn i Operation NetSafe gael ei lansio.

'Blaenoriaeth'

Ychwanegodd Mr Drake: "Ein blaenoriaeth yw gwarchod pobl ddiniwed o bob oedran, ac mae Operation Net Safe wedi diogelu dwsinau o blant, rhai ohonynt sydd wedi dioddef y math gwaethaf o gamdriniaeth rhyw.

"Mi oedden ni'n gwybod wrth lansio'r ymgyrch byddwn yn delio gyda niferoedd uchel o droseddwyr ac mae'r niferoedd sydd wedi'i gasglu yn profi hynny.

Dywedodd Donald Findlater o sy'n arbenigwr atal cam-drin rhywiol ac yn llefarydd ar ran The Lucy Faithfull Foundation:

"Mae gormod o bobl, rhan fwyaf yn ddynion o bob oedran, yn credu ei bod hi'n iawn i edrych ar luniau anweddus o blant dan 18 oed ar-lein.

"Nid yn unig ei fod yn erbyn y gyfraith, mae hefyd yn achosi niwed mawr i'r plant sydd yn y lluniau. Mae hefyd yn achosi niwed i'r troseddwyr a'u teuluoedd."