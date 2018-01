Image caption Mae Ms Saville Roberts wedi galw am adolygiad brys

Mae Aelod Seneddol lleol wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad brys o fesurau diogelwch ar ffordd yng Ngwynedd.

Fe ddaw'r alwad gan AS Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar ffordd yr A487 rhwng Maentwrog a Gellilydan yr wythnos diwethaf.

Bu farw Anna Williams, 22 oed o ardal Penrhyndeudraeth yn y fan a'r lle ar ôl i'r car Ford Fiesta yr oedd yn teithio ynddo wrthdaro â lori yn Ngellilydan.

Daeth cadarnhad ddydd Gwener fod Mili Wyn Ginniver o Flaenau Ffestiniog, oedd yn chwe mis oed, wedi marw yn Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl.

Gostwng terfyn cyflymder

Mae Ms Saville Roberts wedi hefyd wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Cabinet Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Ken Skates yn gofyn am ostyngiad ar unwaith yn y terfyn cyflymder ar y gefnffordd droellog.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod yn gwbl ymrwymedig i wella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd ar ffyrdd Cymru.

Yn ôl Ms Saville Roberts roedd yna 26 o ddamweiniau ar yr A487 rhwng Maentwrog a Gellilydan rhwng 2016 a 2017.

Image copyright Lluniau teulu Image caption Bu farw Anna Williams a Mili Wyn Ginniver wedi gwrthdrawiad â lori ar yr A487

"Mae'r ddamwain ddifrifol ddiweddaraf yma ar yr A487 yng Ngellilydan, sydd wedi gadael cymuned gyfan mewn galar, yn atgyfnerthu galwadau lleol hir sefydlog fod angen gwneud rhywbeth ynglŷn â diogelwch ar hyd y gefnffordd brysur yma." Meddai'r aelod.

"Yn sgil y pryderon difrifol hyn ac er mwyn ceisio atal trychineb o'r fath rhag digwydd eto, rwyf wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ostwng y cyfyngiad cyflymder ar hyd y ffordd brysur yma, ac wedi galw am adolygiad diogelwch brys a chynhwysfawr o fesurau diogelwch ar hyd yr A487 gyda ffocws penodol ar y darn rhwng Maentwrog a chyffordd yr A470 yng Ngellilydan.

"Rydw i'n pryderu am y lefel bresennol o gyllid seilwaith sy'n cael ei gyfeirio at ein rhwydwaith ffyrdd gwledig hynafol. Mae'n ddyletswydd ar Lywodraeth Cymru i wneud popeth o fewn eu gallu i wella seilwaith ein ffyrdd." ychwanegodd Ms Saville Roberts.

Nid yw achos y gwrthdrawiad lle bu farw Mili Ginniver, babi chwe mis oed ac Anna Williams, 22 oed, wedi ei gadarnhau eto, fe fydd yr heddlu a'r Asiantaeth Gefnffyrdd yn cyhoeddi adroddiadau maes o law.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae ein meddyliau gyda phawb sydd wedi eu heffeithio gan y digwyddiad hwn.

"Caiff y rhwydwaith cefnffyrdd ei arolygu'n rheolaidd ac mae unrhyw ddiffygion sy'n gysylltiedig â diogelwch yn cael sylw fel mater o flaenoriaeth.

"Mae'r Llywodraeth yn gwbl ymrwymedig i wella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru."