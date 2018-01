Image copyright Heddlu Dyfed-Powys

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ymosodiad difrifol ar fyfyriwr 19 oed yn Aberystwyth wedi arestio pedwerydd dyn.

Cafodd Ifan Richards Owens o Gaerdydd ei ddarganfod yn anymwybodol, ac mae'n parhau mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Cafodd tri dyn, 20, 23 a 25 oed, eu harestio, a dydd Mawrth, dywedodd Heddlu Dyfed-Powys bod dyn arall, 19 oed, hefyd wedi ei arestio.

Mae'r pedwar wedi eu harestio ar amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol ac yn parhau yn y ddalfa.

Apelio eto

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Anthony Evans o Heddlu Dyfed-Powys eu bod yn parhau i apelio am wybodaeth am yr ymosodiad ar y Stryd Uchel am tua 02:20 fore Sul.

"Yn benodol byddwn yn hoffi siarad ag unrhyw un wnaeth geisio rhoi cymorth cyntaf i Mr Owens cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd," meddai.

Ar ôl y digwyddiad cafodd Mr Owens, sy'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, ei gludo i Ysbyty Bronglais ac yna ei gludo mewn hofrennydd i'r Ysbyty Athrofaol.

Ychwanegodd yr heddlu: "Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu trwy ffonio 101 gan roi cyfeirnod 402 neu yn ddienw drwy Taclo'r Tacle ar 0800 555111."

Image caption Cafodd ffyrdd eu cau yn yr ardal wrth i'r heddlu gynnal ymholiadau

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Aberystwyth y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar unwaith.

"Mae staff o'n Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr wrth law i gynnig cyngor a chefnogaeth, ac fe fyddem yn annog unrhyw lygad-dystion posib i ymateb i apêl Heddlu Dyfed-Powys am wybodaeth."

"Mae'n meddyliau ar hyn o bryd gydag Ifan, ei deulu a'i ffrindiau," meddai.