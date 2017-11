Copa'r Wyddfa - 50 o weithiau eleni!

Ar 19 Tachwedd roedd Elfed Williams, neu Elfed Gyrn Goch fel y mae'n cael ei adnabod, yn cerdded i fyny'r Wyddfa am ei hanner canfed tro eleni. Fe ymunodd rhai o gast y gyfres deledu Rownd a Rownd gydag Elfed ar y daith, i'w helpu godi arian at elusen Ambiwlans Awyr Cymru, gan rannu eu lluniau ar eu tudalen Facebook.

Image copyright Rownd a Rownd Image caption Rhai o gast Rownd a Rownd ar ben yr Wyddfa gyda Elfed Gyrn Goch, i nodi ei hanner canfed daith

Cafodd mab Elfed, Tomos Huw, ddamwain ddifrifol yn ei waith yn 2013, ac ers hynny mae Elfed wedi cymryd rhan mewn sawl her i godi arian i'r elusen, a arbedodd fywyd ei fab.

"Mae gen i ddwy daith arall i fynd fyny'r Wyddfa cyn gorffen yr her. Dwi'n gobeithio neith y mab Tomos ddod hefo fi ar yr un nesa' a wedyn mi fydd y daith ddwytha' ar ddydd Gwener, Rhagfyr 8fed a chyngerdd gyda'r nos yn y Galeri yng Nghaernarfon i ddod â'r her i ben.

"Mae pawb wedi bod mor dda a chefnogol. £5,000 o'n i wedi feddwl ei godi, ond dwi wedi cael dros £7,000 yn barod. Erbyn i mi orffen, dwi'n gobeithio fydda i wedi cyrraedd £10,000."

Image copyright Her 52 Image caption Tomos ac Elfed

Mae Elfed wedi bod yn casglu arian at Ambiwlans Awyr Cymru ers blynyddoedd, a cherddodd o Fae Colwyn i Gaerdydd yn 2014, fel rhan o ymgyrch Cerddwn Ymlaen gyda'r canwr Rhys Meirion. Mae cerdded fyny'r Wyddfa hanner cant o weithiau yn ystod y flwyddyn, wedi bod yn dipyn o her, meddai.

"Mi gerddais i fyny'r Wyddfa chwe gwaith ym mis Hydref, a ddwywaith yr un diwrnod yn yr Haf. Mi wnes i gerdded Crib Goch unwaith hefyd oedd dipyn bach yn heriol i fi. Roedd yn gul iawn ar y top, wnes i fwynhau o, ond roedd hynny'n her! Dwi wedi cerdded y chwe llwybr swyddogol, mae wedi bod yn braf i amrywio'r teithiau i wneud yr her yn fwy diddorol.

"Am fod y gyngerdd ar 8 Rhagfyr, r'on i am orffen ar y diwrnod hwnnw felly mae'n rhaid cyrraedd 52 erbyn hynny. Dwi wedi mwynhau ei neud o. Dwi wedi cyfarfod â dipyn o bobl ddiddorol ar hyd y ffordd."

Image copyright Rownd a Rownd Image caption Actorion Emyr Gibson a Robin Ceiriog ar eu taith i fyny'r Wyddfa

Byw ei freuddwyd

"Mae Tomos wedi gwella'n dda. Mae o'n ôl yn gyrru loris erbyn hyn, yn teithio dramor, a dyna oedd ei freuddwyd. Collodd ei drwydded am dair blynedd oherwydd yr anaf i'w ben, felly mae o wedi dod yn bell.

"Digwyddodd y ddamwain ym Mlaenau Ffestiniog a daeth yr Ambiwlans Awyr i fynd â fo i'r ysbyty ym Mangor. Roedd yr anaf mor ddifrifol oedd yn rhaid i'r Ambiwlans Awyr ddod yn ôl i fynd â fo i'r ysbyty yn Stoke. Heblaw am yr Ambiwlans Awyr, bysa fo ddim yma heddiw."