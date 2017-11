Aled Jones yn gwadu ymddygiad 'amhriodol'

Mae'r canwr Aled Jones wedi dweud ei fod yn "ymddiheuro'n fawr" am unrhyw bryder sydd wedi cael ei achosi wedi honiadau am ei ymddygiad ac mae e'n gwadu "unrhyw gysylltiad amhriodol".

Fydd y canwr a'r cyflwynydd Aled Jones ddim yn ymddangos ar raglenni'r BBC am y tro wrth i'r gorfforaeth ymchwilio i honiadau o ymddygiad amhriodol ddeg mlynedd yn ôl.

Wrth ymateb i adroddiadau papur newydd mae Aled Jones wedi dweud "bod yn flin iawn" ganddo am yr hyn sydd wedi digwydd.

Fe ddaeth Aled, sy'n enedigol o Landegfan ar Ynys Môn i enwogrwydd yn ifanc gyda'i lais swynol ac yn 1985 fe gyrhaeddodd ei berfformiad o'r gân 'Walking in the Air' y siartiau Prydeinig.

Gwirfoddoli i beidio ymddangos ar raglenni

Mewn datganiad dywedodd llefarydd fod Aled Jones wedi gwirfoddoli i beidio ymddangos ar raglenni'r BBC tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Dyw'r honiadau ddim yn gysylltiedig ag unrhyw waith darlledu.

Yn y datganiad, fe ychwanegodd y llefarydd: "Er fod Aled Jones yn derbyn bod ei ymddygiad dros ddeg mlynedd yn ôl yn blentynnaidd ar adegau, doedd hi erioed yn fwriad ganddo i aflonyddu na chreu gofid ac mae e'n gwadu unrhyw gysylltiad amhriodol.

"Mae e, fodd bynnag, yn ymddiheuro am unrhyw bryder y mae e wedi'i achosi ac yn gobeithio y bydd y mater yn cael ei ddatrys yn fuan."

Mae cais wedi cael ei wneud i'r BBC am sylw.