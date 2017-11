Ffigyrau yfed a gyrru yn uwch

Image copyright PA Image caption Mae Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys yn dweud bod plismyn yn dal llawer mwy o bobl sy'n yfed a gyrru

Mae nifer y bobl sy'n cael eu dal yn yfed a gyrru gan yr heddlu bron â dyblu er bod llai o brofion wedi cael eu cynnal yn ddiweddar.

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys mae eu dull newydd o fynd ati i ddal troseddwyr, sy'n cynnwys derbyn gwybodaeth gan y cyhoedd, yn llwyddo.

Yn 2017, roedd 5.9% o'r 1,133 gyrrwr a gafodd eu stopio wedi yfed gormod o alcohol i yrru - hynny i gymharu â 3.2% o'r 2,751 gyrrwr a stopiwyd yn 2016.

"Mae'r gyfradd wedi bron â dyblu," medd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn.

Dangosodd adroddiad ym mis Medi bod plismyn ar draws Cymru wedi cynnal 5,000 yn llai o brofion yfed a gyrru na llynedd.

Yn ôl Mr Llywelyn nid "pwysau ariannol" sy'n gyfrifol bod llai o yrwyr wedi cael eu stopio.

Image copyright PA Image caption Fe stopiodd Heddlu Dyfed-Powys 1,618 yn llai o yrwyr nag yn 2016

Dywedodd Mr Llywelyn: "Yn y gorffennol mae yna elfen o hap a siawns wedi bod yn gysylltiedig â phwy sy'n cael ei stopio ac efallai nad oedd y dull mor effeithiol ag y dylai fod.

Mae'r dull newydd yn fwy dibynnol ar wybodaeth gan y cyhoedd.

Dywedodd: "Petai Dafydd Llywelyn wedi bod yn eistedd mewn tafarn yn yfed drwy'r nos, fe fyddwn i'n gobeithio y byddai yr hyn y mae e wedi bod yn ei wneud yn cael ei adrodd i'r heddlu ac felly mi fyddai modd ei stopio rhag gyrru cyn i ddamwain ddigwydd."

Dywedodd Steve Gooding, cyfarwyddwr Sefydliad yr RAC: "Mae'n ddyletswydd arnom ddweud am ddrwgweithredu ac os nad yw rhywun yn abl i yrru, ddylai hi ddim bod yn ormod o sioc iddo petai rhywun wedi sôn amdano wrth yr heddlu, yn enwedig os yw ei weithred yn debygol o arwain at ganlyniadau difrifol."