Gêm Georgia yn "gyfle mawr"

Mae Warren Gatland wedi gwneud 14 newid i dîm Cymru cyn y gêm yn erbyn Georgia

Mae tîm hyfforddi Cymru wedi herio chwaraewyr Cymru i fanteisio ar eu cyfle wrth iddyn nhw wynebu Georgia brynhawn Sadwrn.

Mae'r Prif Hyfforddwr Warren Gatland wedi gwneud 14 newid i'w dîm - Liam Williams yw'r unig chwaraewr ddechreuodd yn erbyn Awstralia sy'n cadw ei le, ac mae yntau'n symud o'r asgell i safle'r cefnwr.

Yn ôl yr is-hyfforddwr Robin McBryde: "Mae'r chwaraewyr ifanc yma yn gwybod nad yw cyfle fel hyn yn dod yn aml iawn. "

"Maen nhw'n sylweddoli bod cyfle yma iddyn nhw gymryd.

"Mae hynny yn y tymor byr, ond ni'n edrych hefyd ar unigolion y gallwn fuddsoddi ynddynt, wrth edrych ymlaen at Gwpan y Byd."

Y blaenasgellwr Dan Lydiate fydd yn gapten, a Sam Cross - enillodd fedal arian gyda thîm saith-pob-ochr Prydain yng Ngemau Olympaidd Rio - a Seb Davies sy'n cwblhau'r rheng-ôl.

Mae Cross yn un o bedwar chwaraewr fydd yn dechrau gêm ryngwladol am y tro cyntaf, ynghyd â'r prop Leon Brown, y clo Adam Beard a'r canolwr Owen Watkin.

Bydd Hallam Amos yn dechrau'r gêm yn erbyn Georgia, wedi iddo sgorio cais gysur yn erbyn Awstralia yn munudau ola'r gêm

Tîm Cymru i herio Georgia

Liam Williams; Alex Cuthbert, Scott Williams, Owen Watkin, Hallam Amos; Rhys Priestland, Rhys Webb; Nicky Smith, Kristian Dacey, Leon Brown, Adam Beard, Cory Hill, Dan Lydiate, Sam Cross, Seb Davies.

Eilyddion: Elliot Dee, Wyn Jones, Tomas Francis, Josh Navidi, Taulupe Faletau, Aled Davies, Dan Biggar, Owen Williams.

Cau ffyrdd Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd yn rhybuddio cefnogwyr sydd yn mynd i wylio'r gêm i adael digon o amser i gyrraedd y stadiwm yn dilyn y camau diogelwch mwy trylwyr.

Bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau rhwng 11.00 - 17.30. Bydd y gatiau i'r stadiwm yn agor am 11.30am.

Mae'r trefniadau yn effeithio ar nifer o ffyrdd gan gynnwys: Rhodfa'r Brenin Edward VII, Rhodfa'r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Rhodfa'r Heol y Coleg a Gerddi'r Orsedd.

Mae cefnogwyr Cymru yn cael eu cynghori i gyrraedd y stadiwm yn gynnar cyn y gêm

Mae Trenau Arriva Cymru yn cynghori cwsmeriaid sy'n mynd i'r gêm i deithio ar y gwasanaeth cyntaf posibl i Gaerdydd gan y bydd y gwasanaeth yn brysur iawn drwy'r dydd.

Gofynnir i gwsmeriaid brynu eu tocyn cyn mynd ar y trên a phrynu tocyn ar gyfer y daith yn ôl os ydynt yn bwriadu teithio yn ôl ar y trên.

Caiff y ffyrdd canlynol eu cau o 11.00am ymlaen:

Ffordd y Brenin o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Heol y Dug. Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Gadeirlan i'r gyffordd â Heol y Porth. Stryd Tudor o'r gyffordd â Clare Road i'r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).

Hefyd Plantagenet Street a Beauchamp Street o'r cyffyrdd â Despenser Place i'r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr). Heol Saunders o'r gyffordd â Heol Eglwys Fair. Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).

Heol Penarth o'r gyffordd â Heol Saunders i'r fynedfa sydd yn arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.

Bydd y ffyrdd canlynol ynghau ar eu hyd: Heol y Dug, Heol y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.