Image caption Mae disgwyl i bencadlys newydd BBC Cymru agor yn y Sgwar Ganolog yng Nghaerdydd yn 2019

Mae BBC Cymru ac S4C wedi cyhoeddi cytundeb newydd am y pum mlynedd nesaf, fydd yn gweld y corff Prydeinig yn darparu £75m o arian ffi'r drwydded i'r darlledwr Cymraeg.

Mae'r gorfforaeth hefyd yn ymrwymo i barhau i ddarparu rhaglenni statudol o 10 awr yr wythnos o raglenni i S4C dros yr un cyfnod, ar gost o £19.4m y flwyddyn.

Ar hyn o bryd mae'r rhaglenni'n cynnwys Newyddion 9, Pobol y Cwm, Ffeil, Y Clwb Rygbi a darllediadau o'r Eisteddfod Genedlaethol.

Bydd S4C hefyd yn parhau i fod ar iPlayer am gyfnod y siarter, sef 11 mlynedd.

Mae S4C wedi dweud eu bod yn "falch fod y BBC wedi gweld yn dda i adnabod ei pherthynas gyda S4C fel un o'i phartneriaethau craidd o dan y Siarter".

'Rhoi sylfaen gadarn'

Mae disgwyl i gartref newydd BBC Cymru yn Sgwâr Ganolog Caerdydd fod yn barod erbyn 2019.

Dywedodd Sir David Clementi, Cadeirydd y BBC: "Mae'r cytundeb newydd hwn yn cryfhau'r bartneriaeth gwasanaeth darlledu cyhoeddus hirdymor sy'n bodoli eisoes rhwng y BBC ac S4C.

"Mae'n cydnabod rôl hanfodol y ddau sefydliad o ran darlledu Cymraeg - ac mae'n rhoi sylfaen gadarn ar gyfer cydweithio parhaus ar adeg pan fo newidiadau sylweddol ar droed yn y cyfryngau.

"Rydw i'n hyderus y bydd parhau i weithio'n agos gydag S4C yn arwain at ganlyniadau creadigol, gan ddatblygu llawer o'r llwyddiannau a gyflawnwyd ar y cyd yn y blynyddoedd diwethaf."

Image copyright S4C

Bellach mae'r rhan fwyaf o gyllid S4C yn dod gan y BBC.

Fe wnaeth Llywodraeth y DU dro pedol yn Chwefror 2016 ynglŷn â thorri eu cyfraniad nhw o £6.7m.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae'r ddau ddarlledwr wedi cynyddu'r nifer o brosiectau creadigol sy'n cael eu cynhyrchu ar y cyd, gan gynnwys cyfresi Un Bore Mercher, Y Gwyll a Craith/Hidden, sy'n ffilmio ar hyn o bryd.

"Mae'r cytundeb newydd yma'n dangos yn glir beth fydd natur y berthynas rhwng S4C a'r BBC dros gyfnod y Siarter newydd," meddai Cadeirydd S4C, Huw Jones.

"Mae'n rhoi elfen gref o sicrwydd a sefydlogrwydd i S4C dros y cyfnod hwn, wrth ganiatáu cyfle i adolygu'r elfennau craidd ar ôl pum mlynedd, ac mae'n gosod her i'r ddau sefydliad adnabod cyfleoedd i gydweithio'n adeiladol er budd y gwylwyr."