Image copyright GUSTOIMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Yn ôl arbenigwr gofal brys blaenllaw, fe allai pum claf fod yn marw'n ddiangen bob mis yn y de gan nad oes system arbenigol ar gael i drin cleifion sydd ag anafiadau difrifol.

Mae'r athro David Lockey yn galw am sefydlu rhwydwaith drawma arbenigol cyn gynted â phosib.

De Cymru yw'r unig fan yng Nghymru a Lloegr sydd ddim yn rhan o rwydwaith o'r fath, ond ar ôl blynyddoedd o drafod, bydd byrddau iechyd y rhanbarth yn dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater ddydd Llun.

Fel rhan o rwydweithiau trawma, mae grwpiau o ysbytai yn cydweithio i gydlynu gofal y rhai sydd wedi cael anafiadau allai beryglu eu bywydau.

Wrth siarad â BBC Cymru, dywedodd yr Athro Lockey: "Ry'n ni'n edrych ar ostyngiad o 25% i 30% mewn marwolaethau (ers sefydlu rhwydweithiau trawma mawr) yn Lloegr - mae hynny tua 600 o fywydau'r flwyddyn.

"Os ydych chi'n cymharu hynny â phoblogaeth o 2.3m yn ne Cymru, rydym yn sôn am 45-60 o fywydau'r flwyddyn. Felly bob mis heb rwydwaith trawma, ry'n ni'n colli pedwar i bump o fywydau yn ddiangen."

Yn ganolbwynt i'r rhwydweithiau, mae un ysbyty mawr yn cael ei glustnodi yn ganolfan drawma arbenigol lle mae meddygon ymgynghorol ar ddyletswydd 24 awr y dydd i dderbyn y cleifion â'r anafiadau mwyaf difrifol.

Image caption Yn gynharach eleni, dywedodd panel arbenigol eu bod yn ffafrio Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd i fod yn gartref i'r uned drawma

Yn gynharach eleni fe wnaeth panel o arbenigwyr meddygol argymell mai'r Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd oedd y dewis gorau gan mai dyma'r unig le yng Nghymru syn arbenigo mewn llawdriniaethau'r ymennydd.

Roedd arbenigwyr o Ysbyty Treforys ger Abertawe wedi ceisio argyhoeddi'r panel mai'r ysbyty hwnnw oedd fwyaf addas.

Mae gan y safle ganolfan losgiadau nodedig, ac roedden nhw hefyd yn dadlau fod lleoliad yr ysbyty yn fwy canolog ar gyfer cleifion o'r dwyrain a'r gorllewin.

Ond mae'r cynigion yn argymell y bydd Treforys yn cael ei chlustnodi'n uned drawma arbenigol â rôl allweddol yn cefnogi'r prif ganolfan, fel rhan o'r rhwydwaith ehangach.

Abertawe ar ei cholled?

Dywedodd cadeirydd pwyllgor iechyd y Cynulliad, Dai Lloyd, sy'n feddyg teulu yn ardal Abertawe, ei fod yn siomedig: "Da'n ni wedi cael nifer o achosion dros y blynyddoedd pan da'n ni'n ffeindio bod yna wahanol strwythurau a wahanol wasanaethau yn gadael Abertawe ac yn mynd am Gaerdydd.

"Bymtheg mlynedd yn ôl, nathon ni golli niwro-lawdriniaeth i blant yma, er taw ar y pryd, yr unig lawfeddyg oedd yn trin plant oedd yma yn Abertawe, ond gollon ni'r uned i Gaerdydd.

"Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, gollon ni'r uned i oedolion niwro-lawdriniaeth o Abertawe i Gaerdydd.

"Mae yna'r adolygiad diweddara yma i mewn i drawma, hynny yw damweiniau difrifol hefyd yn argymell canoli'r gwasanaethau o Abertawe draw i Gaerdydd eto.

"Mae 'na hanes sydd yn dilyn fan hyn fel effaith domino. A'r mwyaf o wasanaethau sydd yn gadael Abertawe, mae'n tueddi i danseilio rôl Abertawe fel canolfan ranbarthol drydyddol lle mae e ar hyn bryd."

Mae'r gwasanaethau ar gyfer cleifion ag anafiadau difrifol yn y gogledd a rhannau o'r canolbarth yn cael eu darparu trwy rwydwaith trawma Gogledd-orllewin Canolbarth Lloegr / Gogledd Cymru.

Ysbyty Athrofaol Brenhinol Stoke sydd wedi ei benodi'n ganolfan trawma difrifol yr ardal.

Mae'r athro Lockey yn dadlau dylai cleifion trawma difrifol yn y de ddisgwyl darpariaeth debyg, a byddai'r rhwydwaith yn rhoi hwb i gyfraddau gwella a goroesi yn yr ardal.

Er hynny, mae'n dweud y gallai'r oedi o ran sefydlu'r ganolfan fod yn beth positif, gan fod cyfle i ddysgu gwersi o'r safleoedd sydd eisoes ar waith, a gallai De Cymru arwain y ffordd yn y maes.

Stori Megan Jones

Nôl yn 2012, yn fuan ar ôl pasio'i phrawf gyrru yn 17 oed, roedd Megan Jones yn dychwelyd adre' i Drawsfynydd pan gafodd hi ddamwain car.

Roedd ganddi nifer o anafiadau difrifol amrywiol.

Fe gafodd ei rhuthro i Ysbyty Gwynedd cyn cael ei hanfon dros y ffin i Ysbyty Brenhinol Stoke - syn ganolfan drawma arbenigol.

Doedd Megan ddim yn gwybod ar y pryd, ond hi oedd y cyntaf erioed i gael ei throsglwyddo fel hyn o ganlyniad i'r ffaith fod bwrdd iechyd y gogledd, ddiwrnod yn unig ynghynt, wedi ymuno â rhwydwaith drawma y West Midlands.

Mae'n debyg fod hynny wedi achub bywyd Megan, oherwydd yn Stoke, roedd ystod eang o arbenigwyr yn barod amdani.

Iddi hi, nid lle y cafodd hi driniaeth sy'n bwysig, ond y ffaith iddi gael y gofal gore posib.

"O'n i ddim yn straightforward case, by any means, o'n i'n really cymhleth ag o'n i fyny a lawr, doedd 'na ddim byd yn straightforward amdanaf i, o'n i'n cael pob un complication fyse ti'n gallu cael yn ICU (uned gofal dwys).

"Ond achos y peth oedden nhw'n poeni am fwyaf oedd yr anafiadau pen, ac os na fyddai'r Major Trauma contract yn bodoli fysen i wedi mynd i Walton yn Lerpwl sy'n arbenigo mewn anafiadau'r pen.

"Ond wrth gwrs, gyda'r perfedd pum diwrnod wedyn, os fydden i'n Walton, bydde nhw wedi gorfod symud fi i ysbyty arall a fysen i wedi marw os fydden nhw wedi neud hynny, neu 'di gorfod dod a surgeons i mewn i'r ysbyty i berfformio'r driniaeth, a bydde gormod o amser wedi mynd a fysen i wedi marw. Ond achos mod i'n Stoke, roedd y theatr i fyny'r coridor."