Ffrainc 2-0 Cymru

Prif sgoriwr Euro 2016, Antoine Griezmann, sgoriodd gyntaf i Ffrainc

Colli oedd hanes Cymru yn y gyntaf o ddwy gêm gyfeillgar nos Wener, a hynny yn y Stad de France yn erbyn Ffrainc.

Fe ddechreuodd Ffrainc yn gryf o'r cychwyn cyntaf, gan ddod yn agos i sgorio sawl gwaith yn y 10 munud agoriadol.

Kylian Mbappé oedd a'r ymgais agosaf gyntaf i'r Ffrancwyr, a ddaeth o fewn trwch postyn i sgorio.

Ond fe ddaeth y gôl gyntaf gan brif sgoriwr Euro2016, Antoine Griezmann, gyda chic foli heibio i Hennessey.

Dywedodd cyn-ymosodwr Cymru Iwan Roberts, a oedd yn sylwebu ar y gêm, y dylai Hennessey fod wedi arbed yr ergyd.

Roedd asgellwr Bayern Munich, Kingsley Coman yn fygythiad cyson drwy'r gêm, ac yn creu problemau mawr i amddiffynwyr Cymru, gyda chyflymder ar y bêl yn rhan amlwg o'i gêm.

Daeth ail gôl Ffrainc oddi ar droed chwith Giroud

Daeth unig wir gyfle Cymru am gôl yn yr hanner cyntaf ar ôl 35 munud, gan neb llai na Chris Gunter.

Er bod rhai o chwaraewyr Cymru wedi galw am gic o'r smotyn, dywedodd cyn-chwaraewr canol cae Cymru, Owain Tudur Jones y dylai Gunter fod wedi gwneud yn well o'r cyfle oedd ganddo.

Nos Wener oedd cap rhif 84 i Chris Gunter, sydd un yn brin o recod y diweddar Gary Speed.

Fe benderfynodd Chris Coleman newid tactegau ar gyfer yr ail hanner, gan geisio cynnig steil newydd o chwarae, a rhoi cyfle i'r chwaraewyr ifanc Woodburn, Brooks ac Ampadu.

Tri yn gwneud argraff yn syth

Fe ddaru'r tri wneud argraff o'r munud cyntaf, ac fe chwaraeodd y tri eu rhan mewn sawl ymgais am gôl.

Ramsey oedd yr agosaf i sgorio i Gymru yn yr ail hanner, a hynny gydag ymdrech gyda phêl gan Ampadu.

Fe wnaeth Ethan Ampadu ei ymddangosiad cyntaf mewn crys coch nos Wener

Daeth ail gôl Ffrainc gyda 20 munud o'r chwarae yn weddill, un ergyd oddi ar droed chwith Giroud, ac fe wyrodd y bêl oddi ar Chester ac heibio i Hennessey.

Gan ystyried fod Ffrainc yn un o ffefrynnau i ennill Cwpan y Byd yr haf nesaf, fe ddywedodd Owain Tudur Jones ar raglen Camp Lawn ar BBC Radio Cymru, fod Cymry wedi gwneud yn dda i gadw'r sgôr yn barchus yn erbyn tîm mor dda â Ffrainc.

Fe fydd Cymru'n croesawu Panema i Gaerdydd mewn gêm gyfeillgar arall nos Fawrth.