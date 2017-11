Image copyright Emyr Young Image caption Fe gafodd Emyr Llewelyn, John Albert Jones ac Owain Williams (o'r chwith i'r dde) eu carcharu am osod bom ar argae Tryweryn

Mae un o'r tri gafodd eu carcharu am osod bom ar argae Tryweryn dros 50 mlynedd yn ôl wedi marw.

Roedd John Albert Jones o Rydyclafdy ger Pwllheli hefyd yn un o sylfaenwyr Mudiad Amddiffyn Cymru.

Ar 10 Chwefror, 1963, aeth tri dyn - Emyr Llewelyn, Owain Williams a John Albert Jones - i osod bom mewn trosglwyddydd ar safle gwaith codi argae ar draws Cwm Tryweryn.

Roedd Corfforaeth Dinas Lerpwl wedi llwyddo i newid y gyfraith er mwyn creu cronfa ddŵr, gan foddi pentref Capel Celyn.

Er i 35 o'r 36 Aelod Seneddol o Gymru bleidleisio yn erbyn y mesur (gyda'r llall yn ymatal ei bleidlais) fe gafodd y mesur ei basio.

'Neb yn debyg i John'

Emyr Llywelyn oedd y cyntaf o'r tri i gael ei garcharu, ond fe arweiniodd ymchwiliadau gan adrannau arbennig o'r heddlu, at garcharu Owain Williams a John Albert Jones yn ddiweddarach.

Wrth roi teyrnged i Mr Jones, dywedodd Owain Williams "nad oedd neb yn debyg i John."

"Roedd John yn hogyn distaw, diymhongar, a doedd o byth isho sylw am beth oedd o'n ei wneud.

"Mi gafodd fagwraeth ddigon anodd, ar ôl colli ei fam yn ddwy oed. Mi ddesi i'w nabod o gyntaf pan oedd o ryw 18 oed, ac oni'n cadw cafe-bar ym Mhwllheli.

'Egwyddorion cadarn'

Eglurodd Mr Williams fod John Albert Jones wedi treulio cyfnod yn gwasanaethu gyda'r Awyrlu, ond bu'n rhaid iddo adael ar ôl dioddef damwain.

"Roedd gan John egwyddorion cadarn ac yn credu'n gryf yn yr achos. Roedd o'n weithiwr caled, ac wedi gweithio fel paentiwr ar liwt ei hun ar hyd ei oes.

"Roedd hefyd yn hoff o deithio, ac wedi mwynhau gwyliau diweddar yn Ne Affrica. Ond yn hwy na phopeth arall, roedd teulu yn bwysig i John."

Roedd John Albert Jones yn dad i 10 o blant.