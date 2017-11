Mae teulu'r diweddar Carl Sargeant wedi cyhoeddi gohebiaeth sy'n awgrymu fod yr honiadau yn ei erbyn yn ymwneud â "sylw di-eisiau a chyffwrdd amhriodol".

Cafodd y cyn-weinidog 49 oed ei ganfod yn farw yn ei gartref yng Nghei Connah fore Mawrth.

Yn y datganiad, mae'r teulu'n dweud eu bod yn rhyddhau'r wybodaeth "yng ngoleuni'r amharodrwydd i egluro natur yr honiadau yn erbyn Carl".

Daw hyn wrth i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wynebu cwestiynau am y modd y gwnaeth ddelio gyda'r mater.

Bellach, mae arweinydd UKIP yng Nghymru, Neil Hamilton wedi galw ar y Mr Jones i ymddiswyddo, gan ddweud ei fod wedi "methu yn ei ddyletswydd i ofalu" am Mr Sargeant.

Mae Llywodraeth Cymru a Llafur Cymru wedi cael cais i wneud sylw.

'Dim cyfiawnder naturiol'

Ychwanegodd datganiad y teulu: "Hyd at ei farwolaeth drasig fore dydd Mawrth, chafodd Carl ddim o'i hysbysu o unrhyw fanylion yr honiadau yn ei erbyn, er gwaethaf ceisiadau a rhybudd am ei les meddyliol."

Mae'r ohebiaeth hefyd yn datgelu pryderon y cyfreithiwr fod ymddangosiadau yn y cyfryngau gan y Prif Weinidog ddydd Llun yn niweidio'r ymchwiliad.

Image caption Mae llyfr o gydymdeimlad i Carl Sargeant wedi ei agor yn y Cynulliad

"Hoffai'r teulu ddatgelu'r ffaith fod Carl yn mynnu ei fod yn ddieuog a'i fod yn gwadu iddo wneud unrhyw beth o'i le.

"Roedd y poen meddwl o fethu ag amddiffyn ei hun yn iawn yn erbyn honiadau amhenodol yn golygu na chafodd y cwrteisi, gweddustra na'r cyfiawnder naturiol."

'Diswyddo dideimlad'

Mae arweinydd UKIP Cymru, Neil Hamilton wedi galw ar y Prif Weinidog Carwyn Jones i ymddiswyddo gan ddweud ei fod "wedi methu yn ei ddyletswydd i ofalu" am Mr Sargeant.

"Mae'n amlwg fod y ffordd y cafodd ei ddiswyddo yn ddideimlad ac yn mynd yn groes i egwyddor sylfaenol cyfiawnder naturiol - sy'n rhoi'r cyfle i'r un sy'n cael ei gyhuddol i amddiffyn ei hun."

Yn gynharach, dywedodd un AC Llafur wrth BBC Cymru fod "cwestiynau ar gyfer y prif weinidog am hyn", tra bod un arall wedi dweud bod "cwestiynau ynglŷn â'r mater o ddyletswydd i ofalu".

Dywedodd un AC Llafur bod "cwestiynau am y broses gafodd ei ddilyn", a'i bod yn "anodd deall pam y cafodd Carl ei daflu i ffau'r llewod" gan ddweud bod Mr Sargeant wedi cael ei "ynysu heb i unrhyw benderfyniad gael ei wneud am ei euogrwydd".

"Mae pryder mawr yn y grŵp am y ffordd y mae hyn wedi cael ei drin."

Mae'n bwysig cofio bod gwleidyddion angen cefnogaeth ar adegau hefyd medd Dyfed Edwards

Roedd hi'n edrych fel bod y pwysau a'r Mr Jones yn cynyddu ddydd Mercher wrth i'r AS Ceidwadol, Chris Davies alw ar Carwyn Jones i ymddiswyddo, ac AS Llafur blaenllaw, Dawn Butler yn galw am ymchwiliad annibynnol.

Mewn cyfweliad radio gyda'r BBC fe wnaeth Ms Butler ddweud fod angen ymchwiliad annibynnol i'r modd y gwnaeth Llafur Cymru ddelio gyda'r honiadu.

Ond yn ddiweddarach fe gyhoeddodd hi ddatganiad yn dweud ei bod wedi astudio'r achos fwy a'i bod nawr yn credu "fod y broses cywir wedi ei dilyn, gan gynnwys sicrhau nad oedd enwau y rhai oedd yn gwneud yr honiadau yn cael eu datgelu".

Mae cyn-archwilydd ar safonau ym mywyd cyhoeddus wedi galw am ymchwiliad cyhoeddus i ddiswyddiad Mr Sargeant, oedd yn AC Alun a Glannau Dyfrdwy.

Dywedodd Syr Alistair Graham wrth raglen Wales Live bod Llywodraeth Cymru'n anghywir i ddiswyddo Mr Sargeant heb ddatgelu'r manylion am yr honiadau yn ei erbyn.