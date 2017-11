Image caption Cafodd yr honiadau am Stephen Crabb eu cyhoeddi mewn papurau newydd wythnos ddiwethaf

Mae cyn-ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb yn wynebu ymchwiliad gan y Blaid Geidwadol wedi honiadau papur newydd ei fod wedi anfon negeseuon testun awgrymog at ddynes.

Honnir fod AS Preseli Penfro wedi gwneud sylwadau i ddynes 19 oed a ymgeisiodd am swydd yn ei swyddfa yn 2013.

Mae Mr Crabb wedi cael ei gyfeirio i'r panel disgyblu newydd sydd wedi cael ei sefydlu fel rhan o god ymddygiad y Ceidwadwyr.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am sylwadau gan Mr Crabb.

Dywedir i'r honiadau a gyhoeddwyd yn y Telegraph a phapurau newydd eraill y penwythnos diwethaf ddigwydd yn ystod tymor Mr Crabb fel Ysgrifennydd Cymru.

Yn yr erthygl mae Mr Crabb yn cyfaddef iddo anfon negeseuon ac iddo ddweud "rhai pethau echrydus" wrth ddynes ar ôl iddo ei chyfweld am swydd a bod y neges yn "y bôn yn dangos "elfennau o anffyddlondeb".

Dyma'r ail honiad o'r math hwn yn erbyn Mr Crabb a ymddiswyddodd o'r cabinet fel yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau yn 2016.

Roedd Mr Crabb, sy'n ŵr priod ac yn Ysgrifennydd Cymru rhwng 2014 a 2016, yn un o'r rhai a ymgeisiodd am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr adeg dewis Theresa May.

Fe gyhoeddodd y Ceidwadwyr god ymddygiad newydd ar gyfer ei ASau a chynrychiolwyr eraill etholedig ddydd Gwener wedi i gyfres o honiadau o aflonyddu rhywiol ddod i law.