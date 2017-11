Mae ymchwiliad gan BBC Cymru wedi datgelu bod ambiwlansys wedi methu ymateb i alwadau brys yn gyson oherwydd prinder staff.

Dros gyfnod o bedair wythnos rhwng Gorffennaf ac Awst eleni roedd hyd at saith o gerbydau heb griwiau yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Yn yr un cyfnod roedd chwech o gerbydau yn segur yn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru eu bod bellach wedi "gor-recriwtio" dwsinau o dechnegwyr a pharafeddygon i lenwi bylchau yn y rota gwaith.

Mae'r gwasanaeth yn cyflogi tua 3,300 o staff yng Nghymru, gyda 1,700 o'r rheiny yn weithredol - parafeddygon a thechnegwyr meddygol argyfwng (EMTs).

Eisoes eleni mae 71 EMT a 49 parafeddyg wedi cael eu recriwtio i'r gwasanaeth, ond mae trosiant staff yn uchel, gyda thua tri neu bedwar person yn gadael pob mis.

Mae'r galw am y gwasanaeth hefyd ar gynnydd, gyda 200,000 yn fwy o alwadau brys o'i gymharu ag 20 mlynedd yn ôl, a thua 100,000 yn fwy na 10 mlynedd yn ôl.

'Blaenoriaeth rhif un'

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredoedd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Richard Lee, fod staffio llawn yn "flaenoriaeth rhif un" er mwyn ateb bron i hanner miliwn o alwadau brys pob blwyddyn.

"Mae yna adegau pan nad oes gennym staff i fod ar gerbyd mewn ardal benodol, ac ar yr adegau hynny rydym yn gwneud penderfyniad tactegol ynglŷn â lle i symud ambiwlansys er mwyn sicrhau ein bod yn gallu ateb galwadau," meddai.

Mynnodd fod perfformiad y gwasanaeth yn dal yn "gryf" i gleifion sydd mewn cyflwr argyfyngus sy'n peryglu eu bywydau, ond ychwanegodd: "Weithiau mae cleifion sydd â blaenoriaeth is yn gorfod disgwyl yn hirach nag y byddem yn hoffi."

"Erbyn y Nadolig, fe fydd gennym 10 yn fwy o staff na sydd yna o gyllid i'w cyflogi, a dyna ble mae yna benderfyniad tactegol wedi'u gwneud i or-recriwtio.

"Bydd hynny'n lleihau dibyniaeth ar weithio goramser, sy'n werth am arian gwell i'r trethdalwr ac yn well i'n staff ni."