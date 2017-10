Image caption Roedd Kenneth Baker yn un o ffyddloniaid Margaret Thatcher, bu'n gadeirydd y Blaid Geidwadol pan ymddiswyddodd hi fel Prif Weinidog yn 1990

Dim ond am dair blynedd buodd Kenneth Baker yn Ysgrifennydd Addysg yng nghabinet Margaret Thatcher ond roedd hi'n gyfnod o ddiwygio brwd.

Roedd e'n ffigwr cyfarwydd i athrawon Cymru yn yr 1980au - a nid bob amser yn un poblogaidd.

Rhoddodd ei enw i "Baker days" - diwrnodau hyfforddiant mewn swydd i athrawon.

Rhwng 1986 a 1989 fe gyflwynodd arholiadau TGAU, profion cenedlaethol i blant iau, tablau cynghrair ysgolion a chwriwcwlm cenedlaethol.

'Rhy academaidd'

Mae'r cwriwcwlm dal yn sail i feysydd llafur ysgolion Cymru ond daeth datganoli a thrywydd gwahanol i addysg bob ochr i'r ffin.

Ymhen pum mlynedd bydd cwricwlwm newydd sbon yn dechrau cael ei ddysgu yn ein ysgolion.

Oes na wersi felly all y dyn sy'n wreiddiol o Gasnewydd eu cynnig i Ysgrifennydd Addysg Cymru, Kirsty Williams?

Fe fuodd e'n cyfarfod â hi ym Mae Caerdydd fis diwetha', ac roedd y cwricwlwm ar frig yr agenda.

Dywedodd: "Roedd hi â diddordeb mawr yn y cwricwlwm, a fe ddywedais i nad oeddwn ni'n cytuno gyda'r cwricwlwm sy'n cael ei orfodi ar ysgolion Lloegr ar hyn o bryd - mae'n llawer rhy academaidd.

"Rwy'n credu dylai fod llawer mwy o wahanol bynciau dan 16, sef beth wnes i gyda'r cwricwlwm gwreiddiol."

Image caption Rhoddodd yr arglwydd ei enw i ddiwrnodau hyfforddiant mewn swydd i athrawon - "Baker days"

Fe fydd cwricwlwm newydd Cymru'n cyflwyno chwe maes dysgu a phrofiad eang gyda llythrenedd, rhifedd a sgiliau digidol yn rhan o bob gwers.

Ydy hynny mwy at ddant yr Arglwydd Baker?

"Mae'n dibynnu beth y'ch chi'n gwneud gyda'r cyfnod 3 i 16 yna a phryd rydych chi'n cyflwyno pethau penodol," meddai.

"Tua 13 neu 14 oed mae angen llawer mwy o addysg dechnegol."

'Gyrru newidiadau'

A dyna sydd wedi mynd a bryd yr Arglwydd Baker ers rhai blynyddoedd bellach - hyrwyddo addysg dechnegol, a'n fwy penodol yr ysgolion academi yn Lloegr a helpodd eu sefydlu.

Mae'r University Technical Colleges yn ysgolion i bobl ifanc 14 i 19 oed sy'n rhoi pwyslais ar addysg dechnegol law yn llaw gydag addysg academaidd.

Mae'n cydnabod, serch hynny, nad yw'r model ysgolion academi yn un sy'n apelio at Kirsty Williams a Llywodraeth Cymru.

Ond fel gweinidog oedd yn gyfrifol am drawsnewid sawl agwedd o'r drefn addysg oes ganddo gyngor i weinidog arall sy'n ceisio cyflwyno cwrwicwlwm newydd?

"Wnes i newid bron popeth yn y drefn addysg," meddai gyda gwen.

"Os yw llywodraeth yn gwybod be' mae eisiau gwneud, fe all hi yrru newidiadau drwodd.

"Rhaid mynd â rhieni gyda nhw, rhaid mynd ag athrawon gyda nhw."

