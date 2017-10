Gwario £24m i ad-dalu benthyciad

Image copyright Getty Images

Bydd rhaid i drethdalwyr ddod o hyd i fwy na £24m dros dair blynedd i ad-dalu'r arian sy'n cael ei fenthyg ar gyfer cynlluniau sy'n cynnwys ffordd liniaru'r M4 ger Casnewydd.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod wedi clustnodi'r arian ad-dalu yn ei chynlluniau yn y gyllideb ddraft.

Gyda phwerau newydd, gall gweinidogion Cymru fenthyg £125m yn 2018, a £150 bob blwyddyn ar ôl hynny hyd at gyfanswm o £1bn.

Yn ôl dogfennau'r gyllideb, mae cynllun yr M4, sydd ar hyn o bryd yn destun ymchwiliad cyhoeddus, yn un allai elwa o fenthyciad.

Mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu benthyg £375m allan o £425m posib o gyllid cyfalaf dros y tair blynedd nesaf, ond fe ddywed swyddogion y bydd y swm sydd angen i'r llywodraeth ei fenthyg yn cael ei adolygu'n gyson.

Fe fydd yr arian i ad-dalu'r benthyciad yn dod o'r gyllideb refeniw sy'n talu am gostau dydd-i-ddydd o redeg gwasanaethau cyhoeddus.

Gobaith y llywodraeth yw ad-dalu'r cyfalaf dros gyfnod o 30 mlynedd, gan ddechrau gyda £0.6m yn 2018-19 ac yn codi i £6.9m erbyn 2020-21.

O gynnwys llog, bydd y ffigwr erbyn 2020-21 yn £13.7m.

Mae gan Lywodraeth Cymru hefyd y pŵer i fenthyg hyd at £500m ar gyfer gwariant o ddydd-i-ddydd os fydd derbyniadau treth yn is na'r disgwyl, ond does dim cynlluniau gan weinidogion fanteisio ar y pŵer yma.