Image copyright Getty Images

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi galw am sefydlu cronfa £30m i amddiffyn economi Cymru rhag unrhyw niwed yn deillio o Brexit.

Dywedodd Leanne Wood, fydd yn siarad â chynhadledd ei phlaid yng Nghaernarfon ddydd Gwener, y gallai'r Gronfa Paratoi am Brexit "liniaru unrhyw sioc" o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Byddai hynny'n golygu cymorth arbenigol ac ariannol i gwmnïau bach a chanolig, meddai.

Mae'r blaid eisoes wedi cytuno i gynllun £5m mewn trafodaethau ar y gyllideb â gweinidogion Llafur.

'Craffu'n ddiflino'

Ychwanegodd Ms Wood y byddai "cenedligrwydd Cymru" yn y fantol pe na bai gan weinidogion Cymru gynllun os oedd trafodaethau masnach rhwng y DU a'r UE yn methu.

Mae wedi galw am "ystod o fesurau" i amddiffyn busnesau Cymru rhag unrhyw effaith negyddol o adael yr UE.

"Un mesur o'r fath yw Cronfa Paratoi am Brexit a fwriadwyd i helpu busnesau i werthuso faint y maent yn cael eu gadael yn agored i Brexit, ac yna i gael cyngor arbenigol a chymorth ariannol," meddai.

"Dylai cronfa o'r fath gael ei thargedu yn bennaf at fusnesau bach a chanolig, a dylid bwrw ati ac ymwneud â hi ar sail Cymru gyfan."

'Rhaid dweud ffarwel'?

Image caption Leanne Wood yng nghynhadledd wanwyn y blaid yn gynharach eleni

Gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Aled ap Dafydd sy'n holi beth yw dyfodol Leanne Wood fel arweinydd Plaid Cymru:

"Straeon gwneud ydy rhai o'r straeon am arweinwyr dan bwysau weithiau. Rhywbeth i lenwi gwagle cynhadledd sy'n argoeli i fod yn un ddifflach.

"Nid felly hon.

"Mae 'na Aelodau Cynulliad sydd am weld newid, yn awyddus i gael mwy o oleuni na thywyllwch - hynny yw, gweledigaeth bositif yn hytrach nag ymosodiadau cyson ar y Ceidwadwyr yn San Steffan a Llafur yn y Cynulliad.

"Mae sawl un yn rhannu eu rhwystredigaethau yn breifat, ond mae'r amser yn prysur ddod i gymryd y cam nesaf neu encilio."

Gallwch ddarllen rhagor gan Aled ap Dafydd yma.

Dywedodd Ms Wood y byddai Plaid Cymru'n gwneud "cynigion adeiladol y dylai Llywodraeth Cymru eu mabwysiadu i amddiffyn economi a chyfansoddiad Cymru".

Fe fyddai'r blaid hefyd yn "craffu'n ddiflino" ar weithredoedd Llywodraeth y DU a'u heffaith ar Gymru.

Mae AC Rhondda wedi mynnu fod ganddi gefnogaeth ei phlaid ac y bydd hi'n eu harwain yn yr etholiad nesaf i'r Cynulliad yn 2021.