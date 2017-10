Image copyright Getty Images Image caption Mae Osian Roberts (chwith) yn credu y bydd gan Chris Coleman "benderfyniad anodd" i'w wneud

Mae Osian Roberts wedi dweud fod Chris Coleman "wrth ei fodd yn rheoli Cymru" ac yn "gyffrous am eu dyfodol".

Ond fe gyfaddefodd y byddai angen i'r rheolwr wneud "penderfyniad anodd" ynglŷn â'i ddyfodol, a hynny wedi iddo awgrymu yn y gorffennol y byddai'n gadael ei swydd ar ddiwedd ymgyrch Cwpan y Byd.

Mae Roberts wedi bod yn cynorthwyo Coleman ers 2012, pan gafodd y swydd fel olynydd Gary Speed.

Ond ar ôl i'r tîm fethu â chyrraedd y gystadleuaeth yn Rwsia yn dilyn y golled i Weriniaeth Iwerddon, mae dyfodol y rheolwr yn y fantol.

'Trawsnewid y garfan'

"Mae'n mynd i fod yn benderfyniad anodd ac yn un enfawr iddo fo," meddai Roberts wrth siarad â BBC Radio Wales Sport.

"Mi fydd o'n meddwl am y peth am sbel. Does dim dwywaith ei fod o wrth ei fodd yn rheoli Cymru, ond mae'n rhaid iddo fo wneud beth sydd orau iddo fo gyntaf ac mi wnawn ni fynd â phethau o fanno wedyn."

Roedd Roberts yn is-reolwr i Speed, a phan gafodd Coleman ei benodi fe arhosodd yn aelod o'r staff cynorthwyol.

Llwyddodd y tîm i greu hanes y llynedd drwy gyrraedd rownd gynderfynol Euro 2016 - eu twrnamaint cyntaf mewn 58 mlynedd.

Image copyright Reuters Image caption Boddi yn ymyl y lan wnaeth Cymru yn eu hymdrechion i geisio cyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru'n awyddus i weld Coleman yn aros ar gyfer yr ymgyrch nesaf i gyrraedd Euro 2020, gyda disgwyl y bydd trafodaethau'n cael eu cynnal cyn i'w gytundeb ddod i ben ym mis Tachwedd.

Mae rhai o brif chwaraewyr Cymru hefyd wedi dweud wrth y rheolwr eu bod am iddo barhau yn y swydd.

"Mae'r trawsnewidiad yna o garfan yr Euros i garfan newydd yn digwydd yn barod, mae 'na saith neu wyth wyneb newydd 'di dod i mewn," meddai Roberts.

"Felly dwi'n gwybod fod Chris yn gyffrous am y chwaraewyr ifanc sy'n dod drwodd ac yn cryfhau beth sydd gennym ni'n barod yn y tîm cyntaf.

Image copyright Getty Images Image caption Mae teimlad o "gyffro" o weld chwaraewyr ifanc fel Ben Woodburn, Ethan Ampadu a David Brooks yn torri drwyddo, meddai Osian Roberts

"Mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi dod allan yn gyhoeddus a dweud eu bod nhw eisiau iddo fo aros, dyna ydi'r cam cyntaf.

"Wedyn mae'n dibynnu ar y trafodaethau yna, sut mae'r rheiny'n mynd ac yn y blaen.

"Beth sy'n amlwg ydi fod Chris yn angerddol ac wrth ei fodd yn rheoli Cymru.

"Mae o'n teimlo'n gyffrous am y dyfodol. Mae o'n teimlo y gallwn ni adeiladu ar beth 'dan ni eisoes wedi'i gyflawni."