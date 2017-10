Mae cyflwynydd tywydd y BBC, Derek Brockway, wedi mynd ati i recordio ei fwletin cyntaf cyfan gwbl yn Gymraeg ar gyfer Diwrnod Shwmae Su'mae ar ddydd Sul 15 Hydref. Ac, yn ôl Derek, mae'r rhagolygon yn wych ar gyfer y diwrnod arbennig hwn sy'n annog pawb i gael hwyl a rhannu'r iaith.

Derek Brockway, one of Wales's best-loved weather presenters, has recorded his first ever bulletin entirely in Welsh. The special forecast marks Diwrnod Shwmae Su'mae on Sunday 15 October. The day provides an opportunity for everyone to have fun and share the Welsh language. And according to keen Welsh learner Derek the outlook is excellent!