Lluniau'r Hydref

Mae'r amser wedi dod i gicio dail a cherdded dros garped crenshiog yr hydref unwaith eto.

Dyma rai o'r lluniau rydych chi wedi bod yn eu rhannu o hud yr hydref wrth i'r tymor droi a'r dail newid eu lliw. Beth am ychwanegu at yr oriel drwy anfon eich lluniau chi at cymrufyw@bbc.co.uk?

Image copyright Ted Williams Image caption Carped o ddail dan draed ym Marc Betws, Rhydaman, gan Ted Williams

Image copyright Richard Jones Image caption Yr hydref yn dechrau euro'r coed o amgylch hen Ysbyty'r Chwarel yn Llanberis gan Richard Jones o Gaernarfon

Image copyright Rebecca Jones Image caption Yr olygfa hydrefol wnaeth argraff ar Rebecca Jones wrth fynd am dro drwy Barc Bute, Caerdydd

Image copyright Gerddi Dyffryn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Image caption Faint o wahanol ddail gafodd eu casglu yng Ngerddi Dyffryn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru?

Image copyright James Whelan Image caption Adlewyrchion hydrefol ar doriad gwawr yn llyn The Punchbowl ger Blaenafon gan James Whelan

Image copyright Dimitra Fimi Image caption Gardd ffynt Dr Dimitra Fimi o Gaerdydd wedi ei haddurno gan goeden gyfagos

Image copyright Sion Thomas Image caption Cribyn a Phen y Fan yng ngolau'r lleuad gan Sion Jones

Image copyright Richard Jones Image caption Dail wedi cochi

Cysylltwch gyda'r lluniau chi cymrufyw@bbc.co.uk?