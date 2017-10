Image copyright PA / Swyddfa dywydd Image caption Gallai tair modfedd o law ddisgyn mewn rhai ardaloedd erbyn diwedd y dydd

Mae'r swyddfa dywydd wedi rhybuddio bod disgwyl glaw trwm ledu ar hyd gogledd orllewin Cymru ddydd Mercher.

Mae rhybudd melyn mewn grym tan 15:00 ac mae rhybuddion y gallai'r glaw achosi llifogydd yn rhannau o Gonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Oherwydd y glaw mae'n debygol bydd oedi ar y ffyrdd hefyd, wrth i'r dŵr ar y ffordd amharu at yr amodau gyrru.

Gallai tair modfedd o law ddisgyn yn yr ardaloedd erbyn diwedd y dydd.

Am fwy o wybodaeth am y tywydd yn eich ardal chi, ewch draw i'r safle'r BBC am y diweddara.