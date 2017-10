Image caption Clywodd y cwest fod mam Derek Brundrett wedi ceisio cael cymorth iechyd meddwl i'w mab ddwywaith cyn iddo farw

Mae mam bachgen gafodd ei ddarganfod wedi crogi ar dir Ysgol Penfro wedi dweud wrth gwest i'w farwolaeth nad oedd hi'n credu ei fod wedi bwriadu lladd ei hun.

Cafodd Derek Brundrett, oedd yn 14 oed, ei ddarganfod wedi crogi mewn ardal goediog ger yr ysgol ar y 12fed o Ragfyr, 2013.

Wrth gyflwyno tystiolaeth i'r cwest yn Aberdaugleddau, dywedodd Kristina Wray ei bod hi'n credu "taw ymgais i gael help" oedd y weithred ar dir yr ysgol, gan ei fod e 50 llath o dderbynfa'r ysgol.

Blin a bygythiol

Clywodd y cwest fod Derek Brundrett wedi treulio cyfnodau gyda rhieni maeth yn y 18 mis cyn iddo farw am fod ei ymddygiad wedi gwaethygu.

Yn ôl ei fam, "doedd Derek ddim yn un i ddangos emosiwn", ac roedd wedi bygwth lladd ei hun ar fwy nac un achlysur.

Dywedodd Mrs Wray ei bod hi wedi ceisio cael cymorth iechyd meddwl i'w mab gan feddyg teulu ar ddau achlysur, ond mewn llythyr roedd Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi dweud nad oedd ei "gyflwr yn ddigon difrifol".

Yn ôl Mrs Wray, roedd ei mab yn medru bod yn "flin a bygythiol" ac roedd yna "wrthdaro" yn y cartref ar adegau, a doedd e "ddim yn hoffi siarad â phobl".

Esboniodd hi yn y cwest fod ei mab yn teimlo'n "anobeithiol" ar adegau.

Image copyright Ysgol Penfro Image caption Cafodd corff Derek Brundrett ei ddarganfod ar dir Ysgol Penfro yn Rhagfyr 2013

Clywodd y cwest ei fod e wedi cael ei symud o Ysgol Penfro i uned cyfeirio disgyblion, ac ei fod e wedi dringo i do'r adeilad, ac fod yna bryder y byddai'n "niweidio ei hun".

Dywedodd ei fam ei bod hi wedi siarad â'i mab y noswaith cyn iddo farw. Yn ôl Kristina Wray, roedd ei mab wedi dweud nad oedd am fynd i Ysgol Penfro ac ei fod am ddychwelyd i'r Uned Cyfeirio Disgyblion.

Mae disgwyl i'r cwest barhau am hyd at dair wythnos.