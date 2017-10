Dwy Gymraes yng ngharfan taekwondo Prydain

Image copyright Getty Images Image caption Medal efydd gafodd Jade Jones ym Mhencampwriaeth y Byd 2017 yn Ne Corea

Bydd Jade Jones yn arwain ymdrech carfan Prydain yn Grand Prix Taekwondo'r Byd yn Llundain rhwng 20-22 Hydref.

Hi fydd un o'r gobeithion gorau am aur yn y categori pwysau -57kg.

Yn ymuno â hi yn y garfan - yn y categori -67kg - mae pencampwr Ewrop, y Gymraes Lauren Williams.

Dyma fydd y tro cyntaf i Jones gystadlu yn Llundain ers iddi gipio'r fedal aur yng Ngemau Olympaidd 2012. Aeth ymlaen i amddiffyn ei theitl yn Rio 2016.

"Bydd bod yn ôl yn cwffio yn Llundain eto yn wych," meddai.

"Fe fydd wastad yn deimlad arbennig. Ennill fy Olympics cyntaf yn 19 oed yno oedd y profiad gorau i mi gael erioed.

"Mae yna deimlad da yno, ac mae'n dda gwybod fy mod yn mynd i gael cefnogaeth dda yno.

"Hefyd mae pwyntiau gwerthfawr ar gael ar gyfer rhestr detholion Tokyo 2020, ac mae tipyn o arian ar gael, sydd yn fonws."

Carfan Prydain

Dynion

58kg: Max Cater, Hassan Haider

-68kg: Peter Longobardi-Radford, Christian McNeish, Bradly Sinden.

-80kg: Lutalo Muhammad, Damon Sansum.

80kg: Mahama Cho

Merched

-49kg: Taylor Goodall, Charlie Maddock.

-57kg: Rachelle Booth, Jade Jones

-67kg: Lauren Williams

+67kg: Rebecca McGowan, Jade Slavin, Bianca Walkden.