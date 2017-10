Image caption Mae Cynan Jones wedi ysgrifennu pum nofel ac mae ei straeon wedi eu darlledu ar BBC Radio 4 a'u cyhoeddi mewn amryw o gyhoeddiadau

Mae awdur o Gymru wedi ennill Gwobr Genedlaethol Stori Fer BBC 2017.

Fe dderbyniodd Cynan Jones o Aberaeron wobr o £15,000 mewn seremoni yn Llundain ddydd Mawrth am ei stori, 'The Edge of the Shoal', sy'n sôn am ddyn sy'n mynd i wasgaru llwch ei dad.

Mae'n cael ei ddisgrifio fel stori llawn tensiwn sy'n trafod pa mor frau yw bywyd ac yn codi cwestiynau am ein lle yn y byd.

Dywedodd y beirniaid, John McGregor ac Eimear McBride fod y stori yn "hynod gyffrous".

'Stori berffaith'

Ychwanegodd Ms McBride fod y stori "mor berffaith ag unrhyw stori fer arall dwi erioed wedi'i ddarllen".

Roedd 600 o straeon wedi eu hanfon i feirniaid y gystadleuaeth.

Mae Mr Jones wedi ennill sawl gwobr am ei waith gan gynnwys Gwobr Betty Trask, y wobr ffuglen yng Nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2015, a Gwobr Ffuglen Jerwood.

Mae wedi ysgrifennu pum nofel ac mae ei straeon wedi eu darlledu ar BBC Radio 4 a'u cyhoeddi mewn amryw o gyhoeddiadau gan gynnwys The New Yorker.

Mae ei nofel ddiweddaraf wedi ei henwebu ar gyfer gwobr Europese Literatuurprijs yn yr Iseldiroedd, ac mae hefyd wedi sgriptio pennod ar gyfer cyfres deledu ditectif Y Gwyll.