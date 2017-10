Image copyright Rex Features Image caption Cafodd Bale ei anafu wrth chwarae i'w glwb Real Madrid

Mae'r BBC ar ddeall bydd Gareth Bale allan o'r ddwy gêm ragbrofol Cwpan y Byd yn erbyn Georgia nos Wener, 6 Hydref, a Gweriniaeth Iwerddon ar nos Lun 9 Hydref.

Mae Cymdeithas Bêl-Droed Cymru wedi cadarnhau'r newyddion mewn datganiad na fydd Bale yn holliach.

Fe wnaeth Bale ddioddef anaf i'w goes wrth chwarae i'w glwb Real Madrid yng Nghynghrair y Pencampwyr yn erbyn Borussia Dortmund nos Fawrth.

Mae Cymru yn ail yng Nghrŵp D gyda 14 o bwyntiau, pedwar pwynt y tu ôl i Serbia sydd ar y brig.

Scan

Fe wnaeth Bale gyrraedd Caerdydd ddydd Sul i ymuno â gweddill y garfan cyn mynd i ginio Gwobrau Pêl-droed Cymru nos Lun.

Ni wnaeth chwarae i Real Madrid yn eu gêm yn erbyn Espanyol dros y penwythnos.

Ond yn dilyn trafodaeth gyda Real Madrid, fe gafodd ei anfon am scan ar ei goes, ac yn dilyn hynny daeth y newyddion na fydd ar gael i'r un o'r ddwy gêm.

Mae Cymru wedi galw Tom Bradshaw o glwb Barnsley i'r garfan yn ei le.

Fe fydd cynhadledd newyddion Cymru yn cael ei chynnal yn ddiweddarach ddydd Mawrth.