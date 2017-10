Image caption Mark Drakeford yn cyflwyno ei gyllideb ddrafft

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhai o fanylion eu cyllideb ddrafft gwerth £15bn fydd yn cynnwys £400m yn ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth iechyd dros gyfnod o ddwy flynedd.

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford y bydd trethi uwch hefyd yn cael eu cyflwyno ar gyfer tai sy'n cael eu gwerthu am fwy na £400,000.

Hwn yw'r tro cyntaf i Lywodraeth Cymru gael yr hawl i godi trethi, ac yng Nghymru fe fydd y dreth tirlenwi a'r dreth trafodion tir yn disodli'r dreth stamp.

Dywedodd y llywodraeth na fydd y prynwr tro cyntaf yn talu unrhyw dreth o gwbl o ganlyniad i'r cyfraddau newydd, a bydd pob un sy'n prynu eiddo preswyl am gost hyd at £400,000 yn talu'r un faint o dreth neu lai nag ar hyn o bryd.

Toriadau'n parhau

Dywedodd Mr Drakeford i'r gyllideb £15m gael ei llunio dan gysgod polisi llymder llywodraeth Geidwadol y DU a'i fod "yn golygu ein bod yn parhau i wynebu toriadau i'n cyllideb".

"Erbyn diwedd y ddegawd, bydd wedi cael ei thorri 7% mewn termau real ers 2010 - sef £1.2bn yn llai i'w wario ar wasanaethau cyhoeddus hanfodol," meddai.

Er y pwerau newydd i godi trethi, mae rhan helaeth arian Cymru yn dod o'r Trysorlys.

Image copyright Getty Images Image caption Mae'r gyllideb ddrafft yn cynnwys £400m yn ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth iechyd dros gyfnod o ddwy flynedd

Roedd cyllideb ddydd Mawrth hefyd yn cynnwys £340m ar gyfer cynllun i godi 20,000 o gartrefi newydd a £50m ar gyfer gorsaf drenau newydd yn Llanwern, Casnewydd.

Fe fydd y gwasanaeth iechyd yn derbyn £230m yn 2018-19 a £220m yn 2019-20.

O ganlyniad i bwerau nwydd mae gan Lywodraeth Cymru nawr yr hawl hefyd i fenthyg arian.

Dros y penwythnos fe wnaeth Llywodraeth Cymru gadarnhau manylion cytundeb gyda Phlaid Cymru, ar gyfer gwariant o £210m.

Fe fydd Plaid Cymru yn atal eu pleidlais yn ystod y bleidlais ar y Gyllideb, gan olygu fe fydd gan y blaid Lafur fwyafrif clir.

Cytundeb Llafur-Plaid Cymru

Fore Mawrth, dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, bod Plaid Cymru wedi taro'r fargen heb gael llawer yn ôl.

Fe ddywedodd hefyd bod y fargen - sydd werth £210m dros ddwy flynedd - yn "codi cwestiynau" am agwedd Plaid Cymru tuag at lôn newydd ar yr M4, gan y byddai "arian sylweddol" o'r gyllideb yn mynd tuag at y prosiect hwnnw, pe bai'n cael ei gymeradwyo.

Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu'r cynllun mae'r llywodraeth yn ei ffafrio, sy'n cael ei adnabod fel y llwybr du.

Ond dywedodd AC Plaid, Rhun ap Iorwerth, y byddai ei blaid yn gwrthwynebu "ystod eang o elfennau o'r gyllideb" er y fargen.

Ychwanegodd nad ydy ei blaid yn ymwybodol o gynnwys y gyllideb i gyd ac mai "nid dyna sut mae trafodaethau cyn y gyllideb yn gweithio."

Mae'r cytundeb rhwng y ddwy blaid yn cynnwys addewid i wario mwy ar ofal iechyd meddwl ac ar hyfforddi meddygon yn y gogledd.