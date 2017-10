Cymry yng nghanol trafferthion Catalunya

Image copyright Reuters Image caption Fe gafodd heddlu para-filwrol eu galw gan lywodraeth Madrid i geisio rhwystro'r refferendwm rhag digwydd

Wrth i olygfeydd treisgar ar strydoedd Barcelona gael eu darlledu ar draws y byd, mae un dynes o Gymru, sy'n byw yng Nghatalunya, wedi "dychryn" ac yn "flin iawn iawn" gyda'r sefyllfa.

Fe ddaw'r trafferthion wrth i'r rhanbarth gynnal refferendwm ar annibyniaeth, a hynny gan fod llywodraeth Sbaen wedi gorchymyn yr heddlu i geisio atal y bleidlais rhag digwydd.

Mae tystion yn y brifddinas ranbarthol, Barcelona, yn dweud fod yr heddlu wedi tanio bwledi rwber, ac wedi defnyddio pastynau yn ystod y protestiadau o blaid annibyniaeth ddydd Sul.

Ond mae llywodraeth Sbaen wedi datgan bod y refferendwm yn "anghyfreithlon" ac yn "anghyfansoddiadol".

Dywed yr awdurdodau fod o leiaf 337 o bobl wedi eu hanafu, a'r rhan fwyaf ohonynt yn fan anafiadau, a bod o leiaf 11 o swyddogion yr heddlu wedi eu hanafu.

Dywedodd Alwena Castel, sy'n wreiddiol o Langollen, ond yn byw oddeutu awr tu allan i Barcelona, wrth Cymru Fyw ei bod "wir wedi dychryn" gyda'r sefyllfa yno ddydd Sul.

"Mi es i allan i bleidleisio i ganol dinas Barcelona fore heddiw, ond methais fynd i mewn i wneud gan fod yr heddlu yn ein rhwystro rhag mynd at y blychau pleidleisio.

"Roedd yn rhaid i mi adael Barcelona, os am allu pleidleisio o gwbl, felly, es yn ôl i Llinnas del Vallesnas er mwyn cael siawns i bleidleisio.

"Mae 'na heddlu arfog allan ar y strydoedd yn curo pobl ar y llawr, ac mae 'na bobl o bob oed yn eu canol, gan gynnwys hen bobl, plant, a 'dwi wedi gweld dyn mewn cadair olwyn."

Image copyright AFP Image caption Mae swyddogion yn dweud fod oddeutu 30 o blobl wedi eu hanafu yn y protestiadau

Eglurodd Ms Costell hefyd fod pobl yn yr ardal yn cael trafferth defnyddio'r we, wedi adroddiadau fod yr heddlu wedi meddiannu canolfan telegyfathrebu'r llywodraeth ddatganoledig.

"Mae 'na gasineb ar wynebau'r heddlu yma, ac mae pobl yn flin iawn, ac yn eu dagrau wrth iddyn nhw weld hyn.

"Mae pobl yn flin iawn iawn yma a wir wedi dychryn efo'r ffordd mae llywodraeth Sbaen wedi ymateb i'r refferendwm.

"Fe aeth fy merch allan i giwio tu allan i un o'r ysgolion sy'n cael ei defnyddio fel gorsaf bleidleisio am bump o'r gloch y bore, a tydi hi dal heb gael mynd i mewn."

Image copyright Reuters Image caption Fe ddioddefodd y ddynes yma anafiadau i'w phen yn ystod y traffertthion

Mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Sul, dywedodd Dirprwy Brif Weinidog Sbaen, Soraya Saenz de Santamaria, fod yr heddlu wedi ymateb yn "broffesiynol ac mewn ffordd oedd yn addas i'r sefyllfa".