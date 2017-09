Image caption Mae theatrau Clwyd a Sherman yn dweud eu bod wedi ymrwymo i ddatblygu eu gwaith yn yr iaith Gymraeg

Mae angen i Gyngor y Celfyddydau gynnal adolygiad o sut mae'r iaith Gymraeg yn cael ei chefnogi yn y byd theatr yng Nghymru, yn ôl un sy'n gweithio yn y maes.

Dywedodd cadeirydd Pwyllgor Cymru Undeb Awduron Prydain, Manon Eames, wrth raglen y Post Cyntaf y dylai'r adolygiad gael ei gynnal er mwyn edrych ar y "diffyg darpariaeth Gymraeg i sgriptwyr a dramodwyr y wlad" a'r diffyg cyfleoedd i dalent yng Nghymru.

Daw ei sylwadau ar ôl i berson di-gymraeg o Loegr gael ei benodi'n Gyfarwyddwr Cyswllt newydd Theatr Sherman a phryderon hefyd nad yw Theatr Clwyd yn cynnig digon o gynyrchiadau yn y Gymraeg.

Mae'r ddwy theatr yn dweud eu bod wedi ymrwymo i ddatblygu eu gwaith yn yr iaith Gymraeg, tra bod Cyngor y Celfyddydau yn dweud eu bod yn "disgwyl gweld ymdriniaeth glir ac ystyrlon" o'r iaith.

Yn trafod Theatr Clwyd, dywedodd yr actor Ifan Huw Dafydd: "Mae'r actorion o Lundain, mae'r castio yn cael ei wneud yn Llundain ac maen nhw wedi bod yn ymarfer yn Llundain.

"Arian cyhoeddus yw arian Cyngor y Celfyddydau ac arian i hybu talent yng Nghymru. Pam felly fod angen gwario'r arian yma yn Llundain?"

Galw am adolygiad

Ychwanegodd Ms Eames wrth BBC Radio Cymru: "Dwi'n meddwl ein bod angen atebion clir.

"Falle bod hi'n amser i Gyngor y Celfyddydau wneud rhyw fath o adolygiad o beth yw dyfodol y gwaith yn yr iaith Gymraeg.

"Sut maen nhw'n mynd i feithrin o? Sut maen nhw yn mynd i gynnal awduron sydd yn 'sgwennu yn y Gymraeg neu yn ceisio gwneud bywoliaeth trwy ysgrifennu yn y Gymraeg ar gyfer y theatr?

"Da ni angen atebolrwydd a gwybod beth yw'r cynllun."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Mae sefydliadau theatrig ag "agwedd sydd ddim yn dderbyniol", yn ôl Manon Eames

Dywedodd Theatr Clwyd eu bod wedi treulio llawer mwy o amser y tu allan i Gymru dan eu rheolaeth bresennol - 755 o wythnosau actio o'i gymharu â 191 wythnos dan y cyfarwyddwyr blaenorol.

Mae hyn oherwydd bod mwy o sioeau yn cael eu llwyfannu ar y cyd â chwmnïau eraill a bod y sioeau yn teithio o amgylch y DU, meddai llefarydd.

Ychwanegodd bod y theatr wedi gwneud "newidiadau mawr dros y ddwy flynedd diwethaf ac mae hyn wedi arwain at fwy o waith yn ein cymuned, yn yr iaith Gymraeg a gyda phartneriaid ar draws Cymru a gweddill y DU.

"Rydyn ni wedi ymrwymo, ac yn angerddol am weithio gyda thalent Gymreig, a datblygu artistiaid Cymreig ar gyfer y dyfodol - yn y Gymraeg a'r Saesneg.

"Rydyn ni'n llawn ymwybodol o'r mannau ble mae'n rhaid i ni wella ac yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn y drafodaeth genedlaethol am sut i sicrhau bod cronfa ehangach o grewyr theatr talentog o Gymru, yn y ddwy iaith, yn bodoli ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

Pedair drama Gymraeg

Dywedodd cyn-gyfarwyddwr artistig Theatr Sherman, Mared Bryn ei bod yn bryderus am y ffaith nad yw cyfarwyddwr cyswllt newydd y theatr yn siarad Cymraeg.

Doedd hyn ddim yn angenrheidiol yn y swydd ddisgrifiad, er bod disgwyl iddynt ddatblygu dramâu Cymraeg ac arwain ar gynyrchiadau'r Eisteddfod.

"Mae angen anogaeth, mae angen y gefnogaeth yna gan ein cwmnïau theatr ni er mwyn meithrin talent ar gyfer y dyfodol," meddai Ms Bryn.

"Ac os ydy'r cwmni yn addo bod nhw yn gwneud hynny ond wedyn yn penodi rhywun sydd ddim yn gallu darllen Cymraeg yn y rôl, yna mae e'n rhoi neges glir i'r gymuned bod e ddim yn rhywbeth maen nhw'n teimlo yn gryf amdano fe."

Ers 2013, pedair drama Gymraeg sydd wedi'u comisiynu gan Theatr Sherman, o'i gymharu â 15 Saesneg ac un ddwyieithog.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Dywedodd Mared Bryn bod angen staff sy'n gallu'r Gymraeg i ddatblygu talent o Gymru

Dywedodd y theatr eu bod yn "gweithio gyda phwll eang o dalent i ddatblygu ein gwaith yn yr iaith Gymraeg".

Ychwanegodd llefarydd y bydd y theatr yn gweithio gyda chwmni dwyieithog yn 2018 ac y bydd drama iaith Gymraeg yn cael ei llwyfannu ganddynt yn 2019.

Gyda'r ddwy theatr yn derbyn y mwyafrif o'u cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Ms Eames yn galw arnynt i egluro eu cynlluniau ar gyfer datblygu talent iaith Gymraeg yn y dyfodol.

"Mae 'na ryw agwedd yn dechrau ymledu mewn ffordd annifyr ofnadwy," meddai.

"Ac mae e fel bod y bobl yma ddim yn deall, dydyn nhw ddim yn cydnabod statws yr iaith ac mae'n rhaid i ni dynnu sylw at y peth ac mae'n rhaid i ni fynd 'nôl at y Cyngor Celfyddydau a gofyn beth sy'n digwydd fan hyn, achos arian cyhoeddus ydy o."

'Datblygiad iach'

Dywedodd Cyngor y Celfyddydau mewn datganiad: "Tra ein bod yn goruchwylio gweithgareddau ein sefydliadau allweddol yn agos iawn, nid ydym yn ymgymryd â materion gweithredol sefydliadau unigol.

"Yn anochel, mae gweithio ar gyd-gynyrchiadau yn golygu llunio cytundebau gwahanol rhwng partneriaid cynhyrchu wrth ddatblygu gwaith ar gyfer y llwyfan.

"Ar y cyfan, mae hwn yn ddatblygiad iach ar gyfer darparu adnoddau ar gyfer y theatr yng Nghymru ac mae ein ffocws yn parhau i fod ar yr hyn a gynigir i'r cyhoedd a sut mae darparu cyfleoedd i dalent Cymru."

Ychwanegwyd y bydden nhw'n "disgwyl gweld ymdriniaeth glir ac ystyrlon ar gyfer hyrwyddo gweithgareddau Cymraeg" gan y ddwy theatr, a bod ei staff wedi bod yn "archwilio ffyrdd o hyrwyddo a defnyddio'r iaith ym mhob agwedd o'n gwaith".