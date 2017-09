Image copyright May

Mae Theresa May wedi bod yn amlinellu cynigion ar gyfer cyfnod o ddwy flynedd ar ôl i Brydain adael yr UE ym mis Mawrth 2019.

Dywedodd ei bod am i drefniadau mynediad presennol y farchnad Ewropeaidd barhau yn ystod y cyfnod hwnnw, gan addo y byddai Prydain yn talu ei "chyfran deg" i gyllideb yr UE.

Ychwanegodd mai'r DU fydd y "ffrind a phartner cryfaf" fydd gan yr UE ar ôl Brexit.

Cafodd yr araith yn Fflorens groeso llugoer gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones a ddywedodd ei bod yn "gam i'r cyfeiriad cywir" ond fod angen rhagor o "fanylder".

'Gwrando'n fwy astud'

Bwriad araith Mrs May yn yr Eidal oedd aildanio'r drafodaeth ynglŷn â Brexit, wrth i drafodaethau ailddechrau yn ffurfiol ddydd Llun.

Ond mae Plaid Cymru wedi'r beirniadu araith gan ddweud ei bod yn "wan ar fanylion" ac yn canolbwyntio ar "eiriau gwag".

Yn ei ymateb yntau dywedodd Carwyn Jones fod "heddiw yn gam i'r cyfeiriad cywir", ond 15 mis ar ôl y refferendwm fod "gormod o siarad cyffredinol yn parhau a dim digon o fanylder".

"Amlinellodd Llywodraeth Cymru gynllun synhwyrol a manwl ar gyfer pontio ac mae'r Prif Weinidog fel pe bai'n symud tuag at hyn o'r diwedd," meddai.

"Felly, er ein bod yn croesawu'r sicrwydd y byddai'r fargen yn ei roi i fusnesau a gweithwyr yng Nghymru, dim ond pwysleisio'r angen y mae hyn i Lywodraeth y DU wrando'n fwy astud ac ymateb yn gynt yn ystod y misoedd nesaf.

"Edrychwn ymlaen at ymgymryd â rôl ystyrlon yn y gwaith o lywio perthynas newydd y DU â'r UE."

Image caption Roedd Theresa May yn areithio yn Fflorens ddydd Gwener

Gallai'r fargen a gynigiodd Mrs May ddydd Gwener gynnwys taliadau sy'n werth 20bn ewro (tua £18biliwn) dros y ddwy flynedd.

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies AC fod yr araith ddydd Gwener gan y Prif Weinidog yn "nodi cynllun pragmatig ac adeiladol" ar gyfer y cam nesaf yn y trafodaethau Brexit.

"Fe fydd llwyddiant parhaus nid dim ond Cymru a'r DU ond hefyd ein ffrindiau yn Ewrop, wrth wraidd y trafodaethau," meddai.

"Mae rhethreg ddiweddar o'r holl bleidiau wedi bod yn gyffrous ond mae'r cynllun heddiw yn taro'r balans sydd ei angen - yn synhwyrol ac yn optimistaidd mewn modd cyfartal - i baratoi'r ffordd ar gyfer cynnydd sylweddol dros y misoedd i ddod."

'Fawr ddim yn ei haraith'

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS: "Pymtheg mis ers y refferendwm, dyw'r Prif Weinidog dal ddim yn gallu dweud wrthym beth fydd ein perthynas gydag Ewrop ar ôl i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.

"Doedd fawr o ddim yn ei haraith heblaw geiriau gwag a gobaith dall. Mae'n dweud wrthym dro ar ôl tro beth nad ydym am ei gael - aelodaeth o'r Farchnad Sengl, ffin galed gydag Iwerddon, Model Norwy - ond dydyn ni ddim cliriach ynghylch yr hyd rydym am ei gael.

"Mae busnesau, cyflogwyr a dinasyddion cyffredin angen sicrwydd, nid mwy o sylwadau diddim gan y Prif Weinidog.

"Dydyn ni ddim cliriach ynghylch egwyddorion craidd safbwynt y Prif Weinidog heblaw ei bod hi nawr, o leiaf, yn barod i dalu'r ffioedd arferol i'r UE am gyfnod dros dro."