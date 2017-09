Ar ras i Rotterdam

Mae Geran Hughes yn ddyn sy'n hoffi herio ei hun i'r eithaf. Mae newydd gystadlu ym Mhencampwriaethau Treiathlon y Byd am yr ail dro, gan gynrychioli Prydain yn y categori 50-54 oed.

Siaradodd Geran, sy'n wreiddiol o Gaerdydd ond yn byw yn Abergele, gyda Cymru Fyw am ei brofiadau o gystadlu mewn camp mor anodd:

Dwi 'di bod yn rhedeg ers o'n i'n 17, ond pan dy'ch chi'n canolbwyntio ar un gamp, 'dyw e ddim yn gwneud lles i'r corff weithiau, gydag anafiadau ac ati. Felly dechreuais gyda treiathlon yn 1999 gan gystadlu am bedair neu bum mlynedd, a'r uchafbwynt oedd rhedeg y ras Ironman yn Y Swistir.

Yn 2014 wnes i ymuno â chlwb lleol y 'Gog Triathlon Club' (mae'r 'Gog' yn cyfeirio at 'y gogledd', a hefyd Great Orme Goats) yn Llandudno - rwyf hefyd yn hyfforddi yno.

Y flwyddyn ddiwethaf roedd y treialon ar gyfer Pencampwriaethau'r Byd yn ras Treiathlon Llandudno. Fe gymerais ran gan wneud yn eitha' da a chael fy newis i fod yn yr 20 i gynrychioli Prydain dros yr holl gategorïau oed.

Oherwydd fy nghefndir o redeg dyna yw fy nghryfder yn y treiathlon, a dwi'n meddwl mai nofio ydi'n man gwan i - er, pan dwi'n rhoi wetsuit 'mlaen dwi'n teimlo fel nofiwr gwahanol.

Cozumel a Rotterdam

Y llynedd oedd y tro cyntaf i mi gystadlu ym Mhencampwriaethau Treiathlon y Byd, yn Cozumel, Mecsico. Doedd dim angen siwt nofio yno ond gan fod y môr mor hallt roedd e fel petai chi'n gwisgo wetsuit.

Yn Rotterdam eleni roedd hi'n gwrs hollol wahanol - gan nofio ym Mhorthladd Rijnhaven a oedd yn eithaf oer.

Image caption Geran wedi iddo gwblhau y cymal cynta' o'r treiathlon ac yn barod i redeg am y beic

Mae'r cyfnewid o nofio i'r beic fel arfer yn cymryd tua munud, ond yn Rotterdam roedd y beiciau yn bell o'r dŵr ac roedd rhaid rhedeg 500m i'w cyrraedd. A gan mai rhedeg yw beth rwy'n ei fwynhau, roeddwn i'n sbrintio at y beic!

Fel arfer dydy'r cyrsiau beic ddim mor dechnegol â hynny, ond fe roedd e yn Rotterdam. Roedd 'na lwybrau cul, corneli cas, twneli, pontydd dros gamlesi a speedbumps, felly ar brydiau o'n i'n seiclo 30 m.y.a. ac, o fewn eiliadau, lawr i 5 m.y.a. achos roedd rhaid troi 180 gradd.

Anoddach gydag oedran?

Nes i'n well y flwyddyn yma na wnes i ym Mecsico'r llynedd. Roeddwn wedi rhedeg dramor o'r blaen, ym mhencampwriaethau Ewrop yn y râs steeplechase, ond roedd Mecsico mor bell ac roedd popeth yn newydd ac yn brofiad mor enfawr.

Image caption Ail gymal y ras, ar feic o amglych strydoedd Rotterdam

Yn Rotterdam eleni, roeddwn i'n gwybod yn iawn beth i'w ddisgwyl, ac hefyd roedd e dipyn agosach. Es i yno yn gwybod am safon y gystadleuaeth, ac mae'n ofnadwy o uchel. Mae'n anodd credu ffitrwydd rhai o'r dynion yn fy ngrŵp i (50-54 oed), ac roedd rhai ohonyn nhw yn arfer bod yn athletwyr proffesiynol.

Roeddwn i'n hapus iawn gyda'r canlyniad yn Rotterdam gan orffen yn safle 55 o 120 cystadleuydd.

'Try a Tri'

Byddwn i'n annog rhywun sydd eisiau dechrau arni i drio treiathlon byr gyntaf, a elwir yn 'Try a tri', lle mae'n rhaid nofio 400m mewn pwll nofio, seiclo 10-12 milltir yna rhedeg 5km.

Mae nofio mewn pwll ac yn yr awyr agored yn hollol wahanol. Yn bersonol mae'n well gen i fod tu allan a ddim gweld llinellau'r pwll - er dwi'n meddwl bod well gan y rhan fwyaf nofio mewn pwll.

Image caption Geran yn dathlu cwblhau Pencampwriaeth Treiathlon y Byd, Rotterdam, 17 Medi 2017

Mewn pwll nofio 'dy chi'n mynd nôl a 'mlaen o fewn eich lôn, ond yn yr awyr agored mae pobl yn nofio drosoch chi, ac yn Rotterdam roedd paffio a gwthio'n mynd 'mlaen, ac fe all fod yn ffyrnig os yw rhywun yn nofio fewn i batsh cystadleuydd arall. Mae pobl yn gallu cael eu hanafu ym mhrysurdeb y nofio ac yna'n gorfod gadael y ras.

Dwi'n dueddol o ddal nôl yn y nofio yn y dechrau, gan adael i'r criw fynd ymlaen a dwi'n trio dilyn rhywun er mwyn ei wneud yn haws drwy greu llwybr i mi.

Awstralia 2018

Dwi'n gobeithio cystadlu ym Mhencampwriaethau'r Byd yn y Gold Coast fis Medi nesaf. O be' dwi'n ei ddeall bydd y cwrs yr un un â fydd athletwyr Gemau'r Gymanwlad 2018 yn ei ddefnyddio.

Mae chwaraeon yn ffordd o fyw i fi a'r teulu - mae fy ngwraig i'n cymryd rhan ac mae fy mhlant i'n gwneud chwaraeon, gyda'r ferch hynaf yn gwneud treiathlon hefyd. Mae'n rhaid ei fwynhau e gan ei fod mor anodd, ond mae'n ddigon o hwyl ac mae'n fy nghadw i'n iach!