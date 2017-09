Image caption Dyma'r eildro eleni i Neil McEvoy i gael ei wahardd o'r grŵp

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru wedi pleidleisio'n unfrydol dros wahardd Neil McEvoy o grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad.

Mewn llythyr at aelodau'r blaid, dywedodd yr arweinydd Leanne Wood fod Mr McEvoy wedi ei whardd am fynd yn groes i reolau'r blaid.

Dywedodd ffynhonnell o'r blaid fod y gwaharddiad hwn yn wahanol i'r ymchwiliad mewnol sy'n cael ei gynnal i'w ymddygiad.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Neil McEvoy am sylw.

Torri Safonau

Yn unol â safonau ymddygiad y blaid, mae'n rhaid i ACau "dderbyn cyfrifoldeb sy'n ddyledus i'r genedl a'r blaid i ymddwyn yn briodol a chywir bob amser" a "rhaid peidio â gweithredu mewn modd sy'n dwyn anfri ar y grŵp na'r blaid. "

Yng nghyfarfod grŵp wythnosol Plaid Cymru yn y Senedd ddydd Mawrth, penderfynodd aelodau'r Blaid nad oedd Mr McEvoy wedi cadw at y safonau hynny.

Cyfeiriodd ffynhonnell o'r blaid at sylwadau ar-lein AC Canol De Cymru yn gwrthwynebu polisi i roi'r gorau i werthu tai cyngor - Polisi Llywodraeth Cymru sy'n cael ei gefnogi gan Blaid Cymru.

Wrth ysgrifennu at aelodau'r blaid ar ôl y penderfyniad, dywedodd Leanne Wood: "Wrth fynd yn groes i nifer o Orchmynion Sefydlog Grŵp y Cynulliad a'n Côd Ymddygiad, mae wedi tynnu sylw a chreu aflonyddwch.

"Fel Arweinydd, ni allaf ganiatáu i aelodau etholedig weithredu mewn ffordd sy'n niweidiol i'r blaid.

"Rydym yn blaid ac yn bwysicaf oll, yn dîm. Mae'n ddyletswydd arna i i beidio â chaniatáu ymddygiad sy'n tanseilio ei undod a'i gyfanrwydd.

"Edrychaf ymlaen at symud y Grŵp Cynulliad ymlaen yn gryf ac unedig, gan ganolbwyntio'n llawn ar y dasg o herio'r Llywodraeth Lafur a chynnig cynrychiolaeth effeithiol i bobl ar bob lefel ym mhob rhan o Gymru.

Gwahardd eto

Dyma'r eildro i Mr McEvoy gael ei atal gan grŵp cynulliad y blaid.

Ym mis Mawrth, cafodd ei wahardd am gyfnod wedi iddo gael ei wahardd am fis o'i swydd fel cynghorydd yng Nghaerdydd am sylwadau wnaed ganddo wrth un o swyddogion y cyngor.

Mae gan Mr McEvoy yr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad.